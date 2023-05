Continua a crescere il settore delle costruzioni in Lombardia: nel 2022 l’incremento del volume d’affari è stato pari al +15,7%. Prosegue il trend positivo dell’edilizia, dopo l’ottima performance del 2021 (+19,6% sul volume d’affari) e a trainare la crescita economica regionale.

I risultati dell’indagine

L’indagine svolta da Unioncamere Lombardia, in collaborazione con ANCE Lombardia, ha evidenziato una crescita più intensa nella prima metà dell’anno con aumenti congiunturali compresi tra il 4% e il 5% mentre nella seconda parte del 2022 ha registrato un rallentamento scendendo al +2,8%.

Anche il clima di fiducia degli imprenditori ha subito un calo nel corso dell’anno. Nel quarto trimestre il saldo tra previsioni di crescita (16%) e diminuzione (15%) del volume d’affari rimane marginalmente solo positivo (+1%). Tra le cause, per il settore privato ci sono l’aumento dei tassi di interesse e le incertezze legate al bonus 110%. Restano positive invece le prospettive per il mercato pubblico, in particolare per quel che riguarda le infrastrutture, grazie agli effetti attesi del PNRR.

Nel 2022 la quota di imprese edili che ha realizzato investimenti è stata infatti del 32,7%. Un valore in calo rispetto al 2021 ma comunque elevato in prospettiva storica.

Presidente Fontana: un importante segnale dal settore delle costruzioni in Lombardia

“Un nuovo e importante segnale di ripresa – ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana -. La Lombardia si conferma come assoluta protagonista della crescita economico-produttiva dell’intero Paese. Un risultato non scontato, che evidenzia la bontà del lavoro di tutti gli operatori di un settore che, a vario titolo, opera con un’attenzione particolare anche alle tematiche dello sviluppo sostenibile”.

Assessore Guidesi: Lombardia protagonista

Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia. "Positivi anche i dati legati all'occupazione, certamente importanti che testimoniano la propensione delle imprese lombarde a creare sviluppo. Per il futuro del settore conteranno gli aspetti di formazione, certificazione dei processi e dei materiali, economia circolare nel riuso dei materiali e la garanzia di sicurezza sul lavoro nei cantieri. La filiera rimarrà in positivo se saremo in grado di rinnovarla e innovarla al fine di cogliere le grandi opportunità di rigenerazione urbana. La riqualificazione dei contesti urbani in ottica sostenibile passa dalla professionalità di questa filiera".

Unioncamere Lombardia: benefici anche per l’occupazione

“Negli ultimi due anni il comparto ha vissuto una fase di forte crescita con benefici evidenti anche per l’occupazione”: ha specificato Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia. “L’edilizia sostenibile è la nuova frontiera delle costruzioni del futuro. Sono inoltre richieste nuove figure tecniche. Questo può rappresentare una grande occasione per i giovani che possono affacciarsi alle professioni green”.

Ance Lombardia: nel 2023 pesano gli aumenti dei prezzi delle materie prime

“Il report intercetta i primi segnali di rallentamento e deterioramento del clima di fiducia degli imprenditori, nonostante la crescita del volume d’affari delle imprese lombarde negli ultimi due anni”: ha affermato Tiziano Pavoni, presidente di ANCE Lombardia. “Il settore continua a registrare performance positive anche nel 2022. Tuttavia per il 2023 evidenziamo preoccupazione sia sul mercato privato (in particolare per i progetti legati ai bonus edilizi), sia sul mercato pubblico. Pesano gli aumenti dei prezzi delle materie prime. Per la realizzazione delle opere programmate dalle Pubbliche Amministrazioni lombarde occorrerebbe un aggiornamento del Prezzario regionale che al momento non appare in linea con i valori di mercato”.