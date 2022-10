Funivie e funicolari: 2,5 milioni per Brunate, Pigra, Piani d’Erna, Bergamo

Regione Lombardia continua a investire sugli impianti a fune del territorio. Ammontano a 2,5 milioni di euro le risorse destinate a interventi di manutenzione e ammodernamento per 5 infrastrutture del territorio lombardo.

Ne beneficeranno la funicolare di Brunate (CO), la funivia di Pigra (CO), la funivia Piani d’Erna (LC) e le funicolari di Bergamo città. Lo stabiliscono le delibere approvate oggi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

Mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio

“Si tratta – ha evidenziato Terzi – di risorse fondamentali per ammodernare e riqualificare alcuni degli impianti a fune destinati al Trasporto Pubblico Locale. Così da garantirne la prosecuzione dell’esercizio in condizioni di sicurezza. Gli impianti a fune, infatti, rispondono a esigenze legate alla mobilità dei cittadini e alle connessioni dei tessuti urbani. E rappresentano elementi qualificanti nello scenario della mobilità. Sono inoltre attrazioni strategiche per la valorizzazione del territorio”.

“Parliamo di infrastrutture – ha proseguito Terzi – che regalano emozioni a chi le utilizza. Infrastrutture dall’alto valore esperienziale, che diventano veicoli capaci di raccontare i territori“.

Funivia Malnago – Piani d’Erna (Lc)

Sul territorio di Lecco stanziati 1.440.510 euro per interventi di manutenzione straordinaria della funivia ‘Malnago – Piani d’Erna’. Si prevedono interventi sia sull’impianto, sia per la riqualificazione delle stazioni. La conclusione è prevista entro il 30 marzo 2025.

Funicolare Como – Brunate (Co)

Per la funicolare ‘Como-Brunate’ si programma un intervento di ammodernamento tecnico. Importo dei lavori 200.000 euro, termine entro 30 novembre 2022.

Funivia Argegno – Pigra (Co)

Ammontano a 649.516 euro le risorse destinate a interventi di manutenzione straordinaria della funivia ‘Argegno – Pigra’. La conclusione degli interventi è prevista entro il 30 settembre 2023.

Funicolari Città di Bergamo

Finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria per le funicolari di Bergamo ‘Bassa-Bergamo Alta’ e ‘Colle Aperto-San Vigilio’. Importo 239.750 euro. Conclusione dei lavori entro il 22 marzo 2024.

