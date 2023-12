Sanità, Hub di Gallarate: da Regione 12 milioni di euro per la struttura

Uno stanziamento di 12 milioni di euro all’Agenzia regionale dell’emergenza urgenza (Areu) per l’avvio delle attività di progettazione e di realizzazione di un primo lotto di interventi per l’Hub di Gallarate dedicato alle emergenze sanitarie.

È quanto prevede una delibera approvata nel corso dell’ultima riunione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso.

“Abbiamo fatto tesoro – ha dichiarato il presidente della Regione, Attilio Fontana – dell’attività svolta in questi ultimi anni da questa struttura ed era doveroso potenziarla. Con questo provvedimento diamo avvio, di fatto, alla realizzazione di una struttura che sarà un fiore all’occhiello della sanità lombarda”.

Hub di Gallarate, Fontana e Bertolaso: sarà un fiore all’occhiello della Lombardia

“Per l’Hub di Gallarate – ha affermato Bertolaso – procediamo secondo quanto programmato in questi mesi. L’ampio complesso dell’ex deposito logistico verrà opportunamente ristrutturato e fungerà da polo per la formazione e l’addestramento di personale e da centro logistico e laboratorio per la sperimentazione di nuove metodologie e tecnologie di approccio e gestione delle diverse emergenze. Il centro rappresenterà, inoltre, l’Hub di riferimento di pronta attivazione per poter aumentare in maniera tempestiva, programmata e progressiva, l’offerta di posti letto ad alta tecnologia di terapia intensiva e semi intensiva in caso di necessità”.

Hub di Gallarate, struttra dedicata alle emergenze

Entro il prossimo 28 febbraio Areu dovrà presentare alla Direzione Generale Welfare il progetto finalizzato ad acquisire il compendio immobiliare dell’ex Caserma Aeronautica, denominato ‘Ex 2° Deposito Centrale’ nel Comune di Gallarate (VA) e di proprietà del Demanio dello Stato, per realizzare l’ospedale Hub di Gallarate.

Sarà in capo al Direttore Generale della Direzione Generale Welfare la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso per l’utilizzo del compendio immobiliare.

Il provvedimento, infine, sottolinea come nella stesura del progetto, Areu dovrà collaborare anche con l’ATS dell’Insubria, l’ASST Valle Olona e la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per la gestione dei moduli, delle attrezzature e delle apparecchiature di proprietà o in uso alla Fondazione stessa.

Assessore Caruso: hub rende Gallarate protagonista

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa anche dall’assessore alla Cultura, Francesca Caruso. “Regione Lombardia – ha deto – conferma la sua grande attenzione e sensibilità verso la provincia di Varese con il finanziamento finalizzato alla realizzazione dell’hub di Gallarate per le emergenze sanitarie. Questa importante struttura diventerà un punto di riferimento per la salute della comunità, offrendo ai cittadini un’assistenza migliore e servizi di qualità. L’intervento dona al territorio un ruolo da assoluto protagonista”.