Nessuna sanzione per utilizzo improprio esenzione dal ticket sanitario

Nessuna sanzione per i cittadini che non hanno pagato il ticket a causa di un utilizzo improprio dell’esenzione. È quanto precisa l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia.

“Ci sarà tempo fino all’assestamento di bilancio, in programma per luglio – dichiara l’assessore regionale Welfare – per regolarizzare le posizioni di chi ha ricevuto la richiesta di pagamento delle sanzioni”.

Assessore al Welfare: come per anni precedenti adotteremo norma per sanare posizioni

“In sede di stesura del provvedimento di assestamento – conclude l’assessore – verrà infatti adottata la specifica norma. Atto che, come per gli anni precedenti, prevede anche per il 2024 la possibilità di sanare la propria posizione pagando solamente i ticket dovuti. Senza quindi gli aggravi delle sanzioni”.