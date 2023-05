Il 9 maggio è la Giornata dell’Europa, istituita a Milano nel 1985 al termine di uno storico vertice tra capi di Stato e di governo. La data ricorda la dichiarazione pronunciata nel 1950 dal Ministro degli esteri francese Robert Schuman che poneva le basi della rinascita della pace e dello sviluppo in Europa attraverso la costituzione di una Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

“Per comprendere il pieno significato della Festa dell’Europa – commenta il sottosegretario con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo – è opportuno soffermare la nostra attenzione sulla bandiera Ue: lo sfondo blu rappresenta il cielo e l’originaria corona con le 12 stelle che, come ci spiega il sito dell’Unione Europea, indicano l’unità, la solidarietà e l’armonia fra i popoli europei”.

“Le 12 stelle – prosegue Cattaneo – non corrispondevano al numero dei Paesi fondatori, inizialmente 6, e oggi 27. La spiegazione la diede il francese autore del bozzetto vincitore, Arsène Heitz. Facendo riferimento alla Bibbia e con una interpretazione che non trova riscontri nei testi ufficiali. Egli disse ‘ho voluto riprendere l’immagine della Vergine Maria, della Madonna della Medaglia miracolosa che è apparsa a Parigi. E cita il brano dell’Apocalisse in cui si parla di una Donna con una corona di 12 stelle”.

Giornata Europa, radici in comune origine cristiana

“L’unione dell’Europa – aggiunge – ha una sua radice nella comune origine cristiana, nella tradizione greco-giudaico cristiana. Ha bisogno di un aiuto per essere conservata nel tempo. Credo che questa radice comune sia anche il motivo che va celebrato in questa Giornata, una comune identità”.

Quanto alle azioni future in ambito europeo, il sottosegretario Cattaneo ha ricordato di aver partecipato a una serie di incontri nei giorni a Bruxelles, dove si trova la sede della Delegazione della Regione Lombardia e la ‘Casa Lombardia‘ che la completa, in cui sono ospitate rappresentanze delle università e delle associazioni di categoria.

“Nostro obiettivo e rafforzare la relazione e il dialogo comune tra governo nazionale e Regione Lombardia. Abbiamo bisogno – sottolinea – di difendere i nostri interessi attraverso la voce del governo nazionale e entro fine mese saremo a Bruxelles con il presidente Fontana e alcuni assessori regionali per una prima missione istituzionale che ha lo scopo di presentare la nostra posizione e alzare la nostra voce sui temi che ci interessano di più: la nuova Direttiva sulla qualità dell’aria, quella sull’automotive che impedisce la vendita dei motori endotermici a partire dal 2035 ma mette in crisi tanti lavoratori del settore che operano nella nostra regione, quella sulle case ‘green’, la Direttiva packaging: tante decisioni concrete che possono mettere in difficoltà il nostro sistema produttivo”.