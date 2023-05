Per la viabilità, la prevenzione degli incidenti e la sicurezza stradale in Lombardia serve un coordinamento regionale. Lo propone l’assessore di Regione Lombardia a Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, commentando l’incidente, con la nuova vittima della strada a Milano, con un ciclista investito, lunedì 8 maggio, da un conducente di un camion.

Meno incidenti e più sicurezza stradale in Lombardia

“In materia di viabilità e sicurezza stradale – afferma l’assessore Lucente – è urgente adottare misure a salvaguardia degli utenti. A tale proposito, è quindi necessario dar vita a un tavolo di lavoro a livello regionale, con il coinvolgimento degli enti preposti, dei Comuni, dell’Aci e delle associazioni di categorie per trovare soluzioni e strategie condivise”.

Serve una riflessione seria

“L’ennesima tragedia della strada – aggiunge Lucente – impone una seria riflessione sulle tematiche relative alla viabilità. L’ASAPS (Associazione sostenitori e Amici della Polizia stradale) ricorda che, sulle strade italiane, sono 39 i ciclisti deceduti dal 1° gennaio 2023. Di questi, ben 11 solo in Lombardia”. “È necessario – prosegue – introdurre a livello nazionale misure efficaci, che possano aumentare il livello di sicurezza delle nostre strade. Provvedimenti come l’installazione dei kit per l’eliminazione dell’angolo cieco sui camion devono passare da una urgente modifica del Codice della Strada”.

Agire con equilibrio e raziocinio

“Bisogna agire però con equilibrio e raziocinio – conclude Lucente – senza penalizzare i lavoratori che quotidianamente entrano nei grandi centri urbani, che non devono diventare vittime sacrificali. Quindi dico no a soluzioni ideologiche, sì invece a strategie che possano portare beneficio alla collettività”.