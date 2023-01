Giorni della Merla, in Lombardia minime da record. Tradizione rispettata

Tradizione rispettata per quanto riguard i ‘Giorni della merla del 2023′. La mattinata del 30 gennaio, infatti, ha fatto registrare temperature molto basse praticamente in tutta la regione come conferma il meteorologo di Arpa Lombardia, Michele Cicoria.

Il record nella pianura varesina

“In tutta la Lombardia – ha detto Cicoria – la mattina del 30 gennaio 2023 si è registrato infatti un clima rigido, con una minima di -8° a Varano Borghi (Va) e in alcune zone della provincia di Sondrio. Lo stesso giorno di un anno fa, invece, a Milano, la temperatura minima era stata di 5,6° e la massima addirittura di 15°”.

“Dopo un periodo di valori sopra la media – ha aggiunto il meteorologo – in queste ore stiamo registrando temperature piuttosto basse. Da -4° nell’area urbana milanese, fino a -7° a Rescaldina. In un fondovalle, nella zona della pianura varesina, è stato registrato -8°. Tradizione rispettata quindi, anche se negli ultimi anni non è sempre stato così”.

Le previsioni

“Nei prossimi giorni – ha continuato Cicoria – si prevedono flussi di correnti fredde settentrionali, le temperature tenderanno a riprendersi, con ampi spazi soleggiati, un rinforzo del vento da questa sera fino alle prime ore di domani, su valli prealpine e alpine. Il tempo sarà buono, soleggiato, con assenza di precipitazioni per il resto della settimana”.