Covid in Lombardia, i dati di Gennaio 2023

In linea con quanto stabilito e reso noto dal ministero della Salute comunichiamo i dati relativi alla situazione Covid in Lombardia alla data del 26 gennaio 2023.

Ricoverati in terapia intensiva: 26;

Ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva): 340;

Dall’inizio della pandemia:

– Decessi: 45.190;

– Dimessi guariti: 4.036.774;

– Tamponi totali: 44.709.587;

– Casi totali positivi: 4.096.442.

Di seguito l’incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 26 gennaio e mercoledì 25 gennaio:

Milano: 292 di cui 109 a Milano città;

Bergamo: 69;

Brescia: 108;

Como: 39;

Cremona: 35;

Lecco: 28;

Lodi: 26;

Mantova: 44;

Monza e Brianza: 84;

Pavia: 48;

Sondrio: 9;

Varese: 57.

In linea con quanto stabilito e reso noto dal ministero della Salute comunichiamo i dati relativi alla situazione Covid in Lombardia alla data del 19 gennaio 2023.

Ricoverati in terapia intensiva: 25;

Ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva): 442;

Dall’inizio della pandemia:

– Decessi: 45.142;

– Dimessi guariti: 4.031.612;

– Tamponi totali: 44.616.932;

– Casi totali positivi: 4.091.101.

Di seguito l’incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 19 gennaio e mercoledì 18 gennaio:

Milano: 285 di cui 130 a Milano città;

Bergamo: 68;

Brescia: 121;

Como: 64;

Cremona: 39;

Lecco: 35;

Lodi: 20;

Mantova: 38;

Monza e Brianza: 85;

Pavia: 55;

Sondrio: 18;

Varese: 83.

In linea con quanto stabilito e reso noto dal ministero della Salute comunichiamo i dati relativi alla situazione Covid in Lombardia alla data del 12 gennaio 2023.

Ricoverati in terapia intensiva: 27;

Ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva): 696;

Dall’inizio della pandemia:

– Decessi: 45.040;

– Dimessi guariti: 4.022.461;

– Tamponi totali: 44.517.974;

– Casi totali positivi: 4.085.002.

Di seguito l’incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 12 gennaio e mercoledì 11 gennaio:

Milano: 338 di cui 130 a Milano città;

Bergamo: 101;

Brescia: 123;

Como: 69;

Cremona: 44;

Lecco: 36;

Lodi: 25;

Mantova: 68;

Monza e Brianza: 90;

Pavia: 60;

Sondrio: 31;

Varese: 101.

In linea con quanto stabilito e reso noto dal ministero della Salute comunichiamo i dati relativi alla situazione Covid in Lombardia alla data del 5 gennaio 2023.

Ricoverati in terapia intensiva: 29;

Ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva): 1.000;

Dall’inizio della pandemia:

– Decessi: 44.922;

– Dimessi guariti: 4.004.298;

– Tamponi totali: 44.407.322;

– Casi totali positivi: 4.075.756.

Di seguito l’incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 5 gennaio e mercoledì 4 gennaio:

Milano: 586 di cui 218 a Milano città;

Bergamo: 139;

Brescia: 297;

Como: 106;

Cremona: 70;

Lecco: 64;

Lodi: 62;

Mantova: 108;

Monza e Brianza: 201;

Pavia: 99;

Sondrio: 25;

Varese: 175.

