Prosegue l’impegno della Regione a supporto delle fiere lombarde. Su iniziativa dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, viene riproposto il bando per incentivare la competitività del settore attraverso un nuovo stanziamento di 1.116.300 euro.

La misura mette a disposizione contributi per la promozione e l’animazione delle manifestazioni, lo sviluppo dell’internazionalizzazione e la digitalizzazione dei servizi.

Valorizzazione degli eventi fieristici in Lombardia

L’obiettivo è valorizzare gli eventi fieristici come elemento strategico per il tessuto produttivo lombardo, grazie anche alla loro capacità di generare indotto per il territorio.

I progetti

I progetti ammissibili al bando riguardano i seguenti ambiti:

– La digitalizzazione dei servizi offerti.

– La promozione e la pubblicità della fiera.

– La ricerca e l’accoglienza di ‘buyer’ esteri.

– L’animazione della fiera con l’organizzazione di eventi collaterali, seminari e iniziative di approfondimento.

– La predisposizione di aree speciali della fiera destinate a specifici target di impresa (giovani, startup, designer).

Il bando ‘Sostegno al sistema fieristico lombardo 2025’ è destinato alle manifestazioni di livello internazionale, nazionale e regionale del calendario regionale 2025 e alle manifestazioni alla prima edizione in Lombardia.

L’agevolazione

L’importo dell’aiuto è pari al 40% delle spese ammissibili fino a un massimo di 40.000 euro per le manifestazioni di livello internazionale e nazionale e 20.000 euro per le manifestazioni di livello regionale e alla prima edizione. Saranno ammessi progetti con un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 50.000 euro. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma Bandi e servizi a partire dalle ore 10 del 28 ottobre 2024 fino alle ore 16 del 28 novembre 2024.

Informazioni

Per tutte le informazioni sul bando relativo agli eventi fieristici in Lombardia è possibile consultare il sito di Regione interamente dedicato alle imprese www.imprese.regione.lombardia.it.