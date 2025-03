Una prima tappa del percorso avviato da Regione Lombardia per dare il via all’iter della co-programmazione volto a favorire percorsi di promozione, prevenzione e inclusione nell’area della salute mentale. Questa la finalità dell’incontro tra l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, i rappresentanti delle Ats lombarde e di Anci Lombardia e il mondo dell’associazionismo, del terzo settore e della cooperazione sociale organizzato nella giornata di ieri, giovedì 14 marzo, al Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia.

“Questo momento – ha dichiarato Bertolaso – rappresenta una prima importante occasione di confronto con i principali soggetti impegnati in questo ambito. Il nostro obiettivo è mettere in campo azioni concrete per fornire risposte sempre più adeguate alle istanze dei cittadini sulla salute mentale, seguendo l’impulso che ci arriva anche dall’impegno di don Virginio Colmegna che si occupa di questi temi da 50 anni”.