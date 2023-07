“La richiesta dell’ampliamento dell’hub di Malpensa, che era stata sottoscritta dai sindaci e dal territorio, è giusta. Anche perché in quel momento era stata dichiarata l’inattuabilità di tutti gli altri progetti da parte di Enac”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, lunedì 10 luglio mattina, all’aeroporto di Malpensa, a margine dell’evento di DHL Express Italy, ‘Sostenibilità in azione per il futuro’, con il ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Ampliamento hub di Malpensa

“È fuori dubbio – ha sottolineato Fontana – che si stia cercando di penalizzare Malpensa in tutti i modi e i sistemi possibili. Dalla gestione di Alitalia in poi, è stato sempre un susseguirsi di tentativi per depotenziare questo hub. Il nostro scalo però, ha una forza insita tale per cui riesce sempre a dimostrare un’importanza oggettiva che nessuno potrà mai negare”.