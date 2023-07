Ferrovia Ponte San Pietro-Bergamo-Montello, Terzi: Ok a richieste Regione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 97 milioni di euro per la progettazione esecutiva e la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Ponte San Pietro-Bergamo e il potenziamento della linea Bergamo-Montello.

Il ruolo di Regione Lombardia

“Si tratta di un’opera fondamentale – ha evidenziato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – che, come Regione, abbiamo fortemente chiesto e sostenuto negli anni. Attraverso il nostro pressing, abbiamo ottenuto prima il commissariamento dell’opera, decisivo per velocizzare le procedure, e poi il finanziamento attraverso il PNRR”.

Traffico stradale decongestionato

“Ringrazio – ha proseguito Terzi – il Governo. E in particolare il ministro titolare del Mit, Matteo Salvini, per aver sbloccato un’infrastruttura che favorirà la mobilità quotidiana dei cittadini. Interventi che faciliteranno gli spostamenti per lavoro, studio e tempo libero. E decongestioneranno il traffico stradale”.

Nuovi servizi ferroviari

“Con il potenziamento della linea ferroviaria Ponte San Pietro-Bergamo-Montello – ha concluso Terzi – e la futura ferrovia per l’aeroporto di Orio, saranno offerti servizi ferroviari più efficienti e frequenti sia all’interno della provincia di Bergamo sia nei collegamenti tra Bergamo e Milano”.

Il progetto

Il progetto prevede, oltre al raddoppio della linea ferroviaria da Bergamo a Curno, una serie di interventi. Tra questi: l’ampliamento della fermata di Bergamo Ospedale, migliorie della stazione di Ponte San Pietro, la nascita di una nuova fermata a Curno. Saranno inoltre realizzati sottopassi e percorsi ciclopedonali. Oltre alla soppressione di passaggi a livello esistenti.

