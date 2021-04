Hub vaccinali, l’assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia Pietro Foroni ha visitato il centro allestito al ‘Grana Padano Theatre‘ di Mantova. Qui ha incontrato gli operatori e i volontari della Protezione civile impegnati nelle attività di assistenza.

“È una sfida importante, la Lombardia sta giocando a pieno ritmo – ha commentato Foroni – e stiamo raggiungendo quantitativi importanti di vaccinazioni ogni giorno. La prospettiva è raggiungere nell’arco delle prossime settimane le 140.000 somministrazioni giornaliere”.

“Negli ultimi mesi – ha proseguito – ho visitato numerosi hub vaccinali. Anche in questo caso, non posso che complimentarmi per la struttura e i tanti volontari qui impegnati”.

Il valore del volontariato

“Spesso – ha riferito – non si considera il grande valore aggiunto del mondo del volontariato e, più nello specifico, della Protezione civile. Si tratta infatti di persone che lavorano senza sosta, sabato e domenica comprese, e per questo le ringrazio, insieme a tutto il personale medico”.

“E’ un’operazione di grande portata. Non nego – ha detto – che ci siano stati disguidi iniziali ma ritengo che i problemi si risolvano e si affrontino a testa alta. Questo è possibile grazie soprattutto al prezioso contributo dei circa 5.000 volontari attivi sul territorio regionale, impegnati costantemente nella gestione dei centri“.

Hub vaccinali, il tour

Il tour è proseguito con la visita agli hub mantovani di Castiglione delle Stiviere e Castel Goffredo. Tappa anche alla struttura di Castelletto di Leno, in provincia di Brescia. Ad accogliere l’assessore regionale Pietro Foroni i rappresentanti delle istituzioni del territorio.

“Anche qui – ha osservato – ho apprezzato l’organizzazione della struttura, la grande sinergia tra sistema sanitario e mondo della Protezione civile e volontariato”.

Lavoro di squadra

“Un ottimo lavoro di squadra – ha concluso l’assessore Pietro Foroni – che contribuisce a fare la differenza in un momento particolarmente difficile e molto impegnativo”.

ver/ram