Intelligenza artificiale, al via bando ‘Io sono futuro’ per nuove startup

Valorizzare il talento dei giovani italiani con progetti che usano l’intelligenza artificiale è l’obiettivo del bando della Fondazione Della Frera promosso dall’edizione 2024 di ‘Io sono futuro’ per nuove startup . Quest’ultimo è un percorso in più tappe grazie alla quale 15 startup italiane parteciperanno a Expo Osaka 2025. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Pirelli nel corso di un evento a cui è intervenuto Alessandro Fermi, assessore all’Università, Ricerca e Innovazione della Regione Lombardia.

Presenti anche Guido Della Frera e Marta Ferrari, rispettivamente presidente e direttore generale della Fondazione Della Frera. Nello specifico, il nuovo bando sull’IA, disponibile sul sito www.fondazionedellafrera.it, si concentra su due ambiti strategici. Da una parte la qualità della vita nelle sfide quotidiane della comunità. Dall’altra, la salute, con particolare attenzione alla ricerca oncologica.

Fermi: dare voce al talento dei ragazzi

“Mi ha colpito molto – ha detto l’assessore Fermi – l’obiettivo di questo progetto. Vuol, infatti, dare voce al talento dei ragazzi che utilizzano l’intelligenza artificiale per dare una risposta alle nuove emergenze globali”.

“Offrire una possibilità concreta ai giovani che sanno utilizzare le nuove tecnologie e si mettono a disposizione della comunità – ha aggiunto – è davvero encomiabile. Davvero stimolante è anche la possibilità di confrontarsi con coetanei di tutto il mondo. Tutto ciò grazie alla partecipazione a Expo Osaka 2025, un’esperienza che sicuramente li formerà”.

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa – ha precisato l’assessore – perché diamo un‘opportunità a 15 talenti italiani che a Osaka potranno comunicare quanto di bello in Italia. Avere sul nostro territorio realtà come la Fondazione della Frera che premia e valorizza i talenti è un privilegio perché permette di realizzare queste iniziative “.

Intelligenza artificiale, il bando per le nuove startup

“I 15 vincitori del bando – ha concluso – saranno scelti attraverso una selezione a cui parteciperanno le università ed è prevista la possibilità di coinvolgere altri ragazzi. È uno spaccato di un mondo straordinario, vogliamo muoverci attivamente per fare qualcosa di positivo per le giovani generazioni. Vogliamo continuare a lavorare affinché in Lombardia e in Italia affinché i ragazzi possano avere pari opportunità rispetto ad altri Paesi europei e del mondo. Questo è l’unico elemento che può contribuire a trattenerli sul nostro territorio”.

Della Frera: Expo Osaka è opportunità straordinaria

“Fondazione Della Frera con questa terza edizione di ‘Io sono futuro’ – ha sottolineato Guido Della Frera – punta a valorizzare i giovani talenti che utilizzano l’Intelligenza artificiale per migliorare concretamente la vita delle persone. Dopo i successi di Dubai e New York, Osaka rappresenta quindi un’opportunità straordinaria per mostrare al mondo l’eccellenza dell’innovazione italiana”.

“Questa iniziativa – ha precisato – è un’esortazione a concentrare sempre di più l’attenzione sui giovani italiani che stanno realizzando cose incredibili. Vogliamo dare un riconoscimento a questi talenti, sia all’interno sia all’esterno del mondo universitario, per le loro idee brillanti sul tema dell’IA. Daremo loro un premio culturale: la presenza di una settimana, a spese della fondazione, a Expo Osaka 2025. Sarà quindi un’occasione per proporre i progetti di questi ragazzi al mondo intero”.

Le fasi del percorso

ll percorso legato al bando, strutturato in cinque fasi, è partito a ottobre 2024 con un tour nazionale. I progetti selezionati accederanno a una Business Academy altamente specializzata (febbraio-marzo 2025), culminando con l’esperienza a Expo Osaka nell’aprile 2025. Durante l’incontro, è stato ricordato il track record delle precedenti edizioni. Ben 700 idee progettuali valutate nella prima edizione con 7 università coinvolte. Nove gli atenei partecipanti nella seconda edizione e il 60% dei progetti vincitori finanziati o inseriti in aziende.

Ferrari (Fondazione Della Frera): far emergere i talenti

“Al bando – ha spiegato il direttore generale della Fondazione Della Frera Marta Ferrari – potranno partecipare tutti i ragazzi tra i 18 e i 35 anni, non solo universitari . Vogliamo dare questa opportunità a tutti anche ai ragazzi che frequentano un corso professionale o che non stanno frequentando attualmente una scuola, ma che hanno una startup o semplicemente un’idea. Diciamo sempre a tutti che ognuno di noi ha un talento. Ogni persona deve scoprire qual è il suo. Sta poi a noi dare l’opportunità di farlo emergere.

Fondazione della Frera, le aree di intervento

La Fondazione Della Frera è un innovativo think tank su temi di politica, economia e cultura. Rappresenta anche un polo d’eccellenza per progetti umanitari di grande impatto. Le aree principali di intervento della Fondazione sono principlamente tre.

– Idee che ispirano: la Fondazione sostiene il dialogo e lo sviluppo di nuove idee per affrontare le sfide della società moderna. Tutto ciò attraverso la promozione di ricerche, conferenze e collaborazioni interdisciplinari.

– Talenti che brillano: il supporto ai giovani è una priorità, con borse di studio, percorsi formativi e opportunità di crescita internazionale. Un’attenzione particolare è dedicata alle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale.

– Solidarietà che unisce: la Fondazione è impegnata in progetti di solidarietà per supportare le famiglie più vulnerabili. Favorisce l’inclusione sociale e offre sostegno morale, materiale e formativo.