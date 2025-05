Inter Barcellona, De Giorgi ai tifosi nerazzurri: vivetela con fiducia

“I tifosi dell’Inter devono vivere con fiducia l’attesa della partita con il Barcellona. La squadra ha saputo incidere nella gara di andata, trovando la chiave per mettere in difficoltà un grandissimo avversario in un ambiente complicato”.

Così Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo, a margine dell’evento ‘La stagione azzurra del volley’ che si è svolto in Regione, ai microfoni di Lombardia Notizie in vista della imminente semifinale di Champions League.

Inter Barcellona, le sfide continuano

“L’attesa di partite così importanti – ha proseguito De Giorgi – è bella per le sensazioni forti che porta con sé, per le tensioni positive e negative. In ogni caso bisogna godersela senza troppi eccessi, perché alla fine è un gioco che ci appassiona, ma che rimane sempre un gioco. E poi le sfide continuano”.