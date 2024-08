Istruzione, in Lombardia al via le filiere tecnologiche-professionali 4+2

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato le Linee guida operative per l’avvio a partire dall’anno formativo 2024/2025 delle Filiere Tecnologiche-Professionali ‘4+2’ che permettono ai ragazzi in uscita dagli istituti secondari di primo grado di iscriversi a percorsi delle superiori di durata quadriennale con una forte connotazione professionalizzante, legati ad una filiera produttiva e che permettono di proseguire verso gli ITS Academy o di entrare direttamente nel mondo del lavoro.

L’offerta formativa

L’offerta formativa copre 10 province e include 34 nuove filiere. Ognuna di queste è composta da almeno un Istituto Tecnologico Superiore (ITS Academy), un istituto tecnico o professionale statale o paritario (IP o IT), e una istituzione formativa che eroga corsi regionali di IeFP.

In totale, dunque i raggruppamenti coinvolgono 22 Fondazioni ITS Academy, 27 istituti tecnici/professionali statali e paritari, e 42 Istituzioni formative regionali. Creando così veri e propri campus formativi sul territorio.

“Queste linee guida – spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – sono l’esito di un lungo lavoro di confronto con tutti gli attori educativi del territorio e con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale che ha portato alla definizione di filiere coese che garantiranno omogeneità e modalità di attuazione coerenti su tutto il territorio regionale”.

“I punti di forza del modello lombardo – chiarisce – sono incentrati sul principio di centralità della persona e libertà di scelta. Inoltre, si basano sulla ‘Flessibilità del biennio iniziale’. Questo consente infatti agli studenti di scegliere segmenti di percorso di diverso indirizzo o profilo professionale. Altro elemento qualificante è costituito dalle ‘Competenze Moderne’. Fin dalla prima annualità, svilupperemo competenze in lingua straniera, digitale e intelligenza artificiale. Ed anche sicurezza sui luoghi di lavoro, matematico-scientifiche e sviluppo delle competenze personali. L’ultimo pilastro è rappresentato da quella che chiamiamo ‘Formazione Completa’. Nella quarta annualità, gli studenti acquisiranno competenze tecnico-professionali, trasversali e culturali. Preparandosi così per l’istruzione terziaria (ITS o Università) e un mercato del lavoro in continua evoluzione”.

Un passo decisivo per il futuro dei nostri giovani

“A distanza di tre giorni dall’approvazione della legge nazionale – commenta Tironi – siamo fieri di essere la prima regione d’Italia a partire con una attuazione completa della sperimentazione. Ed anche con linee guida complete per partire già da settembre con una programmazione efficace, semplice e molto chiara per le scuole, per le aziende e per gli studenti. Ragazzi che saranno chiamati a scegliere i loro percorsi, frutto di un grande lavoro di squadra tra tutti gli enti coinvolti. La nostra soddisfazione non sta solo nei numeri. Sta soprattutto nella qualità delle filiere formative e dei percorsi che abbiamo costruito. Lavorando anche in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia”.

A questo link l’elenco degli istituti, divisi per provincia, in cui partiranno le Filiere Tecnologiche-Professionali ‘4+2’ .