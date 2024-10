Italia-Kazakistan, a Palazzo Lombardia forum per incrementare le relazioni

Palazzo Lombardia ospita a Milano, dal 7 al 9 ottobre 2024, ‘Kazakistan – Italia: Trade investment opportunities on the road to Kazakhstan‘. Il forum nasce con l’idea di dare seguito al recente vertice con il governo italiano. In quella occasione è infatti stato messo in evidenza il ruolo strategico dell’Asia Centrale per gli interessi dell’Italia traducendo le linee guida emerse in azioni concrete. Tre giorni di conferenze, dibattiti e incontri B2B per rafforzare quindi le relazioni tra l’Italia e il Kazakistan. Lo Stato asiatico è infatti sempre più determinante nel suo ruolo di ponte per consolidare i legami tra Europa e Occidente.

Italia-Kazakistan, forum a Palazzo Lombardia

Ai lavori parteciperà il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Con lui anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi e il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed europee Raffaele Cattaneo. Saranno protagonisti della ‘tre giorni’ anche ministri e figure istituzionali di primo piano. Tra loro anche rappresentanti del mondo economico, scientifico e industriale dei due Paesi.

L’evento è organizzato dall’Ambasciata del Kazakistan in Italia, dal Ministero del Commercio con l’Associazione per il commercio Italo-Kazako, in collaborazione con Regione Lombardia.

L’obiettivo principale è quello di creare una piattaforma di dialogo che faciliti il commercio e gli investimenti tra Italia e Kazakistan. Tutto ciò per rafforzare i legami economici esistenti.

I lavori si concentreranno su una serie di settori strategici: dalle energie rinnovabili all’agricoltura, dal turismo alla farmaceutica, fino a toccare temi legati all’innovazione tecnologica e allo sviluppo industriale. Un punto cardine sarà anche la promozione del Kazakistan come ponte nelle relazioni tra l’Europa e l’Asia Centrale. L’intento è infatti quello di sviluppare nuove opportunità di collaborazione economica e scientifica.

Gli interventi

A prendere la parola nella prima giornata, tra gli altri, ci saranno l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica del Kazakistan in Italia, Yerbolat Sembayev, e l’ambasciatore d’Italia in Kazakistan, Marco Alberti. Presenti anche Arman Shakkaliyev, ministro del Commercio e Integrazione del Kazakistan, Daniela Santanchè, ministro del Turismo, Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy. Previsto anche l’intervento del presidente del Senato Ignazio La Russa.

Alla sessione plenaria, moderata dal presidente di Acik Marco Beretta, prenderanno parte anche Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea, e Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Accrediti

Per ragioni di sicurezza giornalisti, fotografi e videomaker interessati a partecipare all’evento e al punto stampa devono accreditarsi inviando una mail entro le ore 12 di venerdì 4 ottobre a: presskz@in-rete.net

– Lunedì 7 ottobre, alle ore 11.45, nel foyer dell’Auditorium Testori, è previsto un punto stampa con i protagonisti del forum.