Lago di Garda, Sertori: dati positivi per stagione irrigua e turismo

“Grazie alla politica cautelativa stabilita negli scorsi incontri e alle piogge – spiega Massimo Sertori – registriamo un miglioramento dell’altezza del lago. Ora è a 90 cm rispetto allo zero idrometrico. Una misura pari allo scorso anno nel medesimo periodo”.

“Il Consorzio del Mincio – continua Sertori – ha rappresentato le ipotesi di erogazione durante il mese di giugno necessarie per il comparto agricolo e con una stima prudenziale degli afflussi. Questo significa perdere circa 15 cm di lago entro fine giugno. Una misura che ci fa stare relativamente tranquilli. Continueremo a tenere monitorata la situazione con l’obiettivo, mai mutato, di conciliare gli interessi plurimi dell’utilizzo dell’acqua. Che spaziano dall’utilizzo per l’agricoltura, gli usi domestici. Fino al turismo, che nel lago di Garda rappresenta un fattore importante che miriamo a tutelare”. “Non riscontriamo problemi – conclude Sertori – né per la stagione irrigua né per quella turistica”.