Bertolaso visita gli ospedali di Vigevano, Abbiategrasso e Magenta

L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha visitato gli ospedali di Vigevano, Abbiategrasso e Magenta.

A Vigevano con assessore Lucchini e sottosegretario Invernizzi

All’ospedale Civile di Vigevano erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale Elena Lucchini, il sottosegretario Ruggero Invernizzi e il direttore generale dell’Asst Pavia, Marco Patenoster. L’assessore Bertolaso, nel visitare i vari reparti del nosocomio vigevanese, ha ribadito “quanto sia importante l’impegno che quotidianamente mettono in campo medici, infermieri e tutto il personale sanitario e amministrativo”. Berolaso ha poi aggiunto che “c’è la volontà di istituire la presenza di un posto fisso di Polizia”. “Una decisione – ha concluso – da prendere in considerazione anche alla luce degli ultimi episodi di cronaca”. L’assessore regionale alla Famiglia Elena Lucchini ha quindi aggiunto: “L’ospedale Civile di Vigevano e il suo Pronto Soccorso sono un presidio fondamentale per il nostro territorio e l’impegno delle istituzioni è rivolto al potenziamento e miglioramento dei servizi e delle prestazioni offerte. Ringrazio dunque l’assessore Bertolaso per aver voluto visitare la struttura e incontrare il personale medico infermieristico. Una visita nella quale ha saputo confrontarsi direttamente con le esigenze dei pazienti e degli operatori dimostrando attenzione e sensibilità nei confronti della realtà pavese”.

Tappa Abbiategrasso, progetto ‘piede diabetico’ vera eccellenza

Bertolaso ha poi raggiunto l’ospedale ‘Cantù’ di Abbiategrasso dove, ribadendo i ringraziamenti a tutti coloro che operano nella struttura, ha sottolineato l’importanza del loro lavoro concentrando la sua attenzione sul progetto del ‘piede diabetico’ “una vera e propria eccellenza italiana – ha detto l’assessore – che vogliamo ulteriormente potenziare. Gli ospedali devono sempre più specializzarsi per essere sempre più competitivi confermandosi punto di riferimento anche a livello internazionale”.

A Magenta nel nuovo polo tecnologico

Terza tappa all’ospedale ‘Fornaroli’ di Magenta. Alla presenza, tra gli altri, del direttore generale Fulvio Odinolfi, si è intrattenuto con medici e infermieri. Ha poi ha visitato il nuovo polo tecnologico (reparto di rianimazione, le sale operatorie e l’emodinamica) e il Pronto Soccorso generale e pediatrico. “Un lavoro di squadra evidente – ha evidenziato l’assessore – che ha alla base un personale molto qualificato. Anche qui, come in altre realtà della Lombardia, c’è il problema della carenza di organico, una situazione che purtroppo si registra in tutta Italia. Siamo al lavoro per cercare di risolvere queste criticità, ma resta la bontà di quanto strutture come questa di Magenta, grazie all’abnegazione di tutti i lavoratori, è in grado di offrire ai nostri cittadini”.