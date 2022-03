Fontana e Rizzoli: in 1 anno oltre 4.000 nuovi occupati

Potenziata la misura per superare il mismatch

La misura che contrasta il mismatch nell’ambito del lavoro ha funzionato: Regione Lombardia rifinanzia ‘Formare per Assumere‘ con 11 milioni di euro.

Associare incentivi occupazionali e voucher formativi è la formula vincente. In meno di un anno è infatti stato possibile, per più di 4 mila persone, trovare un posto di lavoro.

Formare per assumere

Il bando realizzato da Regione Lombardia come risposta al mismatch lavorativo ha favorito inoltre il rilancio del lavoro femminili. Ben il 54% degli inserimenti lavorativi della misura riguarda infatti le donne.

“Il successo di questa misura – sottolineano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli – è da ricercare proprio nella formula studiata per andare incontro alle esigenze delle aziende e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro: incentivi occupazionali e voucher per la formazione, a fronte di un contratto di almeno 12 mesi”.

“Con questo metodo – proseguono il governatore e l’assessore – sono le aziende che decidono come meglio formare i propri lavoratori che assumeranno. La decisione di investire ulteriori nuove risorse in ‘Formare per Assumere’ nasce proprio dai risultati straordinari che abbiamo reso pubblici nelle ultime settimane”.

Bonus occupazionale

In base alle rilevazioni anche più recenti, l’analisi della situazione registra che mancano ancora molte figure specializzate e adeguate alle posizioni richieste dal mondo delle aziende per la rapida e continua evoluzione del mercato del lavoro. Con ‘Formare per Assumere’ le imprese che rientrano in questa categoria possono ricevere un bonus occupazionale, che va dai 4 ai 9 mila euro, e un voucher formativo di 3 mila euro da utilizzare in corsi di formazione in base alle necessità dell’azienda e delle posizioni da coprire.

Donne protagoniste

La misura assicura particolare attenzione alle donne e agli over 55 garantendo incentivi maggiorati per un più agile inserimento o rientro nel mondo del lavoro.

