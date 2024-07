Lavoro e giovani: a Brescia dal 3 al 5 ottobre Smart Future Academy

Il 3, 4 e 5 ottobre Brescia, dopo essere stata capitale della cultura italiana, diventa capitale dell’orientamento.

Al Brixia Forum, infatti, si svolgerà Smart Future Academy che, nel 2023 ha visto la presenza di 14.000 giovani (il 55% in più rispetto all’anno precedente) ed è giunto alla sua ottava edizione.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Lombardia dall’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Cultura Simona Tironi insieme alla presidente di Smart Future Academy Lilli Franceschetti.

“Smart Future Academy – ha sottolineato l’assessore Tironi – è più di un semplice evento. È un passo importante che accompagnerà i nostri giovani nel percorso di orientamento. Il nostro obiettivo è dare a questi ragazzi più entusiasmo, coraggio e opportunità. Guidandoli verso l’innovazione e il mondo del lavoro. Sviluppando le competenze necessarie per renderli protagonisti del loro destino”. “Crediamo fortemente in questo progetto – ha continuato -. E per questo stiamo investendo già dallo scorso sulle scuole secondarie di primo grado” quelle che siamo abituati a chiamare ‘scuole medie’.

Brescia capitale dell’orientamento

“Con la formula ‘Smart Future’ – ha evidenziato Franceschetti – siamo riusciti in sette anni di attività a organizzare più di 60 eventi. Abbiamo coinvolto oltre 700 speaker e più di 300.000 studenti su tutto il territorio nazionale. Ma non ci accontentiamo. Con Smart Future Brescia 24 vogliamo trasformare la nostra città nella Capitale dell’Orientamento. Rendendo il territorio Lombardo il più attrattivo possibile per i ragazzi italiani impegnati nel progettare la propria formazione e la propria carriera”.

“Le ragazze e i ragazzi a cui si rivolge Smart Future Academy sono di fronte a una scelta cruciale, non solo per loro stessi – ha spiegato Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group e speaker Smart Future Academy – ma per la società del futuro che sono chiamati a costruire. Per questo, dico loro di non mettersi limiti, di seguire le passioni individuali, perché senza passione non esiste lavoro che possa davvero dare soddisfazioni. Per farlo è necessario scegliere liberandosi dai pregiudizi e dai vincoli del passato perché le nuove tecnologie sono pervasive e attraversano tutte le imprese, non certo da ultimo anche quelle manifatturiere. Pensiamo, per esempio, anche a settori produttivi, come la siderurgia, che non sono solo eccellenze nel mondo, ma stanno evolvendo rapidamente con l’industria 5.0, la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale”.

Tra le iniziative in calendario, Smart Future Brescia 24 – Medie, per i ragazzi delle medie che quest’anno potranno essere

accompagnati anche dagli insegnanti (e quindi non solo dai genitori); Smart Future Brescia 24 – For Placement, questa è la novità dell’ottava edizione: il target si allarga ai giovani diplomati, agli studenti delle accademie, delle università, degli ITS Academy, ai neo-laureati e a tutti quei giovani in cerca della loro prima esperienza formativa di lavoro; Workshop Smart Future matching: l’orientamento esperienziale che avverrà grazie al contatto diretto tra i giovani e gli oltre 200 tra imprese ed enti di formazione presenti nei 15.000 metri quadrati del Brixia Forum. Tra queste, FederlegnoArredo, realtà che con il Salone Internazionale del Mobile realizza l’appuntamento più importante per il panorama internazionale del design e dell’arredamento.