Montagna, Franco: Regione Lombardia sostiene azioni di valorizzazione

“Dobbiamo riscoprire e vivere la montagna. Regione Lombardia è concretamente in campo per sostenere le iniziative che valorizzino i rifugi alpini e coinvolgano ragazzi e famiglie”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, a margine della conferenza stampa a Palazzo Pirelli relativa ai progetti approvati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia nell’ambito della ‘Legge per le Montagne di Lombardia’, provvedimento sottoscritto e promosso nella scorsa legislatura da Franco nelle vesti di consigliere regionale.

“Abbiamo un patrimonio montano – ha proseguito Franco – ricco e bellissimo. È nostro compito renderlo più fruibile e aiutare le associazioni che dedicano il loro lavoro e la loro passione a questi luoghi. Parliamo di associazioni che sostengono i giovani, si occupano di persone con disabilità e credono fortemente, come me, che la montagna possa e debba essere per tutti. Un patrimonio così prezioso ha bisogno di queste organizzazioni che non lasciano indietro nessuno”.