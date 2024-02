L’educazione ambientale sarà al centro della nuova legge regionale sul clima che la Giunta intende approvare entro quest’anno. Lo ha fatto sapere l’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione durante la mattinata dedicata ai vincitori della social call relativa alla Giornata del Verde Pulito 2023.

“La giornata del verde pulito – ha detto – è un grande evento annuale di educazione ambientale che coinvolge migliaia di ragazzi in tutta la Lombardia. Il rapporto tra ambiente e generazioni future è un tassello fondamentale per uno sviluppo sostenibile della Lombardia. E’ importante per far crescere il senso di responsabilità e appartenenza che porta ad attivarsi nella difesa del bene comune. Per questo i nostri provvedimenti devono andare sempre più in questa direzione”.

La giornata dedicata all’ambiente

L’evento è stato organizzato con i Comuni coinvolti e i ragazzi delle scuole che hanno raccontato la propria esperienza legata al territorio. I Comuni protagonisti di questa edizione sono stati Castione Andevenno (SO), Sovere (BG), Caronno Pertusella e Villasanta.

Sensibilizzazione e informazione

La Giornata del Verde Pulito riveste da vari anni un ruolo significativo nel contesto regionale. Sensibilizza e informa i cittadini sulle questioni ambientali e realizza azioni concrete di pulizia e sistemazione di aree verdi. Per incentivare la partecipazione è stata ideata anche una ‘social call’ fotografica che ha permesso ai Comuni di inviare alla Regione la foto più rappresentativa. Lo scatto è stato poi messo in votazione sui social media.

Iniziative sul territorio

La Giornata del Verde Pulito ha stimolato in questi anni lo svolgimento di iniziative sul territorio e la nascita di vari Parchi locali di interesse sovracomunale. Anzitutto, si è dato impulso ad azioni dirette a ripulire aree verdi, boschi, sponde di laghi, fiumi e corsi d’acqua. Analogamente, è stata sensibilizzata la società, coinvolte le scuole e i cittadini in azioni personali per un consumo consapevole e per la formazione di una cultura e di una coscienza ambientale.