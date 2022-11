“I numeri della Lombardia in termini di crescita ed export, nonostante la crisi – ha detto Carlo Sangalli a Lombardia 2030 – ci permettono di guardare alle prospettive con ragionevole speranza”. Il presidente di Confcommercio è intervenuto al Pirelli Hangar Bicocca all’evento organizzato da Regione Lombardia.

Lombardia 2030, Sangalli: guardiamo al futuro con fiducia

“Nella Lombardia che guarda al futuro – ha aggiunto Sangalli – bisognerà confermare e consolidare il confronto tra istituzioni e parti sociali, mai mancato in questi anni. Regione Lombardia si è dimostrata nel corso del tempo un partner importante, anche grazie all’Accordo di programma sulla Competitività. Questa scelta – ha concluso – si è dimostrata una buona prassi in termini di governance per la crescita del territorio”.