Da Regione 2 milioni per i distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco

Due milioni di euro stanziati dalla Regione per supportare il personale dei distaccamenti volontari dei Vigili nel Fuoco presenti in Lombardia. È il risultato del bando, che si è appena concluso, rivolto alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle Organizzazioni di volontariato (OdV), aventi, tra le finalità statutarie, il sostegno a un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presente sul territorio regionale.

“Il nostro obiettivo – ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa – è permettere ai Vigili del Fuoco volontari di lavorare al meglio con le adeguate attrezzature, mezzi efficienti e avere a disposizione sedi funzionali nei vari distaccamenti del territorio regionale. Grazie a questo bando Regione Lombardia ha finanziato tutti i progetti – in totale 55 – presentati da 60 associazioni di volontariato e onlus, alcuni singolarmente e altri in partnership. L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese ammissibili per gli interventi di miglioramento delle sedi operative, fino a un massimo di 50.000 euro per richiesta per ciascun soggetto beneficiario”.

Le richieste di acquisto mezzi e dotazioni tecnico strumentali sono state finanziate fino ad un massimo di circa 35.000 euro per poter finanziare il 100% dei richiedenti.

“Siamo molto soddisfatti – ha concluso La Russa – e determinati a promuovere ulteriori iniziative in favore dei nostri uomini in divisa“.

Bando distaccamenti volontari Vigili del Fuoco, la suddivisione delle somme e le province interessate

Bergamo: 160.593 euro per 5 associazioni;

Brescia: 603.650 euro per 18 associazioni;

Como: 242.509 euro per 7 associazioni;

Cremona: 32.919 euro per 1 associazione;

Lecco: 106.107 euro per 2 associazioni;

Lodi: 46.429 euro per 1 associazione;

Milano: 276.497 euro per 8 associazioni;

Monza e Brianza: 163.673 euro per 5 associazioni;

Pavia: 104.787 euro per 4 associazioni;

Sondrio: 193.762 euro per 6 associazioni;

Varese: 69.067 euro per 2 associazioni.

L’ELENCO COMPLETO DELLE ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE A QUESTO LINK