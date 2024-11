Ventuno anni fa la strage di Nassiriya, a Milano l’omaggio ai caduti

Si è svolta questa mattina la cerimonia commemorativa per il 21esimo Anniversario della strage di Nassiriya organizzata davanti alla Stele ai Caduti di Nassiriya, in Largo Caduti Milanesi per la Patria, a Milano, in occasione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace. Presente, in rappresentanza della Giunta regionale, l’assessore alla Sicurezza, Romano La Russa.

“Oggi rinnoviamo con profonda commozione – ha commentato l’assessore La Russa – il nostro ricordo e la nostra gratitudine verso chi ha pagato con il sacrificio della propria vita il senso del dovere e il proprio amore per la Patria. Sono trascorsi 21 anni da quella terribile strage nella quale morirono, per mano del terrorismo, 19 persone: 12 Carabinieri dell’Operazione ‘Antica Babilonia’, 5 soldati dell’Esercito e 2 civili. Morti per avere difeso fino alla fine la pace e la libertà. A loro, a tutti i caduti nelle missioni internazionali di pace e ai familiari esprimiamo il nostro ringraziamento e la nostra vicinanza”.

Toccanti gli interventi del Generale Luca Baione (Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea), in rappresentanza del Comandante del Presidio Militare, del Comandante Militare Esercito ‘Lombardia’, Generale Carmine Sepe, presente in quei giorni a Nassiriya e, in particolar modo, l’intervento del Comandante della Legione Carabinieri Lombardia, Generale Giuseppe De Riggi che ha condiviso un ricordo personale raccontando come la notizia improvvisa della strage colpì non soltanto i militari ma anche, e profondamente, la gente comune.