Fontana e Caruso incontrano sindaco Gallarate sul futuro dell’ospedale

Incontro, nel pomeriggio di martedì 12 novembre 2024, a Palazzo Lombardia, tra il presidente Attilio Fontana, il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, e i rappresentanti della maggioranza sul futuro dell’ospedale ‘Sant’Antonio Abate’.

All’appuntamento, richiesto proprio dai consiglieri della maggioranza del Comune di Gallarate, era presente anche l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, in rappresentanza del territorio.

Il futuro dell’ospedale di Gallarate

Il Governatore ha ribadito l’intenzione di trasformare l’ospedale cittadino in ospedale di comunità, quando sarà realizzato il nuovo ospedale di Busto-Gallarate. “Le intenzioni di Regione non sono cambiate – ha detto il presidente – . Ho confermato, come già affermato nel 2021, che l’Ospedale di Comunità a Gallarate si farà con risorse di Regione Lombardia, dopo la realizzazione del nuovo ospedale Busto-Gallarate”.

Sarà compito dell’Asst Valle Olona e di Arexpo valutare se insediarlo nel padiglione Trotti-Maino. Oppure se scegliere un’immobile più adeguato alle necessità, all’interno del sedime dell’ospedale Sant’Antonio Abate.

Cassani (sindaco Gallarate): soddisfazione per conferma impegno

“A nome della maggioranza e di tutta la cittadinanza – ha dichiarato il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani – esprimo soddisfazione. Ringrazio il presidente Fontana per la conferma dell’impegno da lui già assunto anni fa”.