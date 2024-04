Da Regione Lombardia 17 milioni di euro alle aziende agricole di montagna

Apre venerdì 5 aprile 2024 il bando di Regione Lombardia che stanzia 17 milioni di euro dedicati all’agricoltura di montagna. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, annunciando l’intervento ‘SRB01-Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna’ previsto nell’ambito della PAC 2023-2027.

Dalla Lombardia un bando per l’agricoltura di montagna

“Anche per quest’anno – commenta l’assessore Beduschi – sono riservate importanti risorse con l’obiettivo di sostenere l’attività agricola e zootecnica di montagna. È essenziale, infatti, contribuire al presidio di queste zone fragili. E farlo con un’indennità che compensi gli agricoltori per le difficoltà che devono affrontare nel loro lavoro in zone difficili e svantaggiate“.

Quando presentare la domanda

Le domande per il bando potranno essere presentate attraverso il portale SisCo fino al 15 maggio. Il sostegno è riconosciuto alle imprese che operano nei settori zootecnico e agricolo (viticoltura e frutticoltura) ricadenti nei Comuni di aree classificate come svantaggiate, compresi nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese.

Nel 2023 sostegno a circa 4.800 aziende

“Questa misura – prosegue Beduschi – ci ha consentito di aiutare nel 2023 circa 4.800 aziende, spesso caratterizzate da dimensioni ridotte e gestione familiare che, operando in contesti montani, a minor redditività, subiscono più delle realtà di pianura maggiormente strutturate l’attuale congiuntura economica”.

Il primario in montagna ha ruolo cruciale

“Sostenere l’agricoltura di montagna – conclude l’assessore Beduschi – significa non solo fornire liquidità alle aziende, ma anche riconoscere il loro ruolo cruciale nella tutela del territorio, dell’ambiente e nell’equilibrio delle comunità locali. In questa direzione va l’impegno della Regione Lombardia nel valorizzare le produzioni di eccellenza legate al territorio montano. Quelle che hanno ricadute economiche significative laddove entrano in sinergia con attività di agriturismo, enoturismo e valorizzazione delle tradizioni”.

Sertori: agricoltura di montagna al centro delle politiche regionali

“Il tema dell’agricoltura di montagna – commenta l’assessore agli Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori – è quanto mai importante e al centro delle politiche regionali, come anche di recente emerso, in modo diffuso, dal confronto con gli stakeholders nei workshop condotti dal mio assessorato nell’ambito della definizione delle nuove strategie delle Aree Interne“.

Il successo del ‘Bando Terrazzamenti 2023’

“Anche il mio assessorato – conclude Sertori – in questi anni ha promosso iniziative a favore del tessuto agricolo montano. Realtà che è parte di una economia locale che genera indotto. E che permette di evitare lo spopolamento della montagna e le conseguenze negative che questo comporta”. “È proprio di questi giorni l’approvazione del decreto regionale relativo al ‘Bando Terrazzamenti 2023‘ che provvede al completo scorrimento della graduatoria e al finanziamento di tutte le 295 domande risultate ammesse“.