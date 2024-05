Missione Lombardia Usa,ultima tappa a Indianapolis: al centro l’automotive

Dopo Chicago, la missione istituzionale negli Stati Uniti guidata dal presidente della Regione Lombardia, sbarca a Indianapolis, tappa conclusiva del viaggio. Tra gli eventi in programma, venerdì 24 maggio, la partecipazione all’Indiana Global Economic Summit 2024, durante il quale il governatore lombardo interverrà insieme a Joe Hogsett, sindaco di Indianapolis, e a David Rosenberg, segretario al Commercio dello Stato dell’Indiana, a una sessione di approfondimento dedicata al ruolo chiave delle relazioni locali per favorire il commercio, l’innovazione e contribuire a realizzare un’economia sempre più resiliente alle future sfide globali.

Missione Regione Lombardia USA, incontro con il governatore di Indianapolis

Il governatore della Regione Lombardia, insieme al sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali e al presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, incontrerà anche il Governatore dello Stato dell’Indiana Eric Holcomb.

A seguire, un ‘side event’ di presentazione della Lombardia all’Indiana Global Summit Partner. All’evento partecipano anche rappresentanti della Camera di Commercio dell’Indiana, dell’ università e del mondo del business.

Automotive al centro della tappa di Indianapolis della delegazione di Regione Lombardia

Fil rouge della giornata di sabato 25 maggio, sarà invece il settore dell’automotive. La delegazione guidata dal governatore lombardo incontrerà Paul Mitchell, presidente e ceo di Indy Autonomous Challenge presso la sede dell’azienda,. L’obiettivo, spiega il presidente della Regione, è “porre le basi per possibili future sinergie virtuose legate all’Autodromo di Monza, al settore dei motori e, più in generale, al mondo dell’università e della ricerca”.

In agenda incontri con il patron dell’autodromo

Previsti in agenda anche incontri con Roger Penske, patron dell’Autodromo e dell’IndyCar Series. “Questa struttura – chiosa il governatore – insieme al nostro di Monza è il più famoso e iconico del mondo”. Il governatore visiterà inoltre, in compagnia del fondatore titolare Giampaolo Dallara, la sede dell’omonima azienda specializzata nella realizzazione di automobili da competizione.

Meeting con aziende italiane del settore automobilistico

Di particolare interesse anche il meeting e con i vertici di Officine Meccaniche Rezzatesi. Il Gruppo, con base a Rezzato (BS) e specializzato nella componentistica Automotive, si avvale delle capacità di oltre 3.200 persone. Professionisti che operano in 15 stabilimenti dislocati in 4 continenti. In particolare, la delegazione della Regione Lombardia prenderà parte ad un momento di lavoro con l’ad per gli Usa Gary Cerasale e con il presidente Marco Bonometti.