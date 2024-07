A Palazzo Lombardia mostra su relazioni diplomatiche tra Messico e Italia

Inaugurata presso lo spazio Isola SET a Palazzo Lombardia la doppia esposizione ‘Il Messico a Milano: Celebrando i 150 Anni di Relazioni Diplomatiche con l’Italia’, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza con delega alle relazioni internazionali e con l’Ue di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo. Organizzata in collaborazione con il Consolato Generale del Messico a Milano e con il patrocinio del Comune di Milano, la mostra celebra e rafforza i profondi legami di amicizia e cooperazione tra Italia e Messico.

Un’occasione per immergersi nella cultura messicana

“La mostra – sottolinea Cattaneo – rappresenta un’opportunità unica per il pubblico lombardo di immergersi nella cultura messicana attraverso due affascinanti esposizioni. Spesso si ha un’idea del Messico, molto arretrata e rimasta a dieci anni fa. Oggi invece il Messico è la 14esima economia mondiale, la seconda in America latina, con un tasso di crescita media annuale del 2%. È un un mercato in forte crescita che può offrire molte opportunità alle imprese italiane”.

Andare oltre gli stereotipi di genere

‘L’uomo a nudo’ di Fabiola Quezada offre una prospettiva unica sulla figura maschile. Vengono infatti sfidati gli stereotipi di genere, promuovendo un dialogo artistico innovativo sulla parità tra uomo e donna. Questa esposizione rispecchia l’impegno condiviso di Regione Lombardia per una società più equa e inclusiva.

Alla scoperta della cultura Wixárika

In parallelo, ‘La storia di un abbraccio’ dello studio Menchaca ci introduce alla ricca cultura Wixárika del Messico. È una delle comunità native più antiche del paese. Le sculture adornate con chaquiras narrano storie antiche e ci immergono nell’arte tradizionale messicana.