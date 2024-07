Danza, ricevuti in Regione Lombardia 3 atleti degli ‘Special olympics’ 2025

Ricevuti in Regione Lombardia tre atleti che parteciperanno agli ‘Special Olympics‘ 2025 nella categoria danza. A fare gli onori di casa, il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni. I ballerini della ‘Asd Rosy dance’ di Villongo (BG) oltre ad essere nella squadra nazionali e plurimedagliati, sono anche accomunati dall’essere campioni paralimpici.

Tutti e tre, anche se in maniera diversa, sono stati anche bullizzati. Giada Canino, da Calolziocorte (LC) in particolare, è stata pesantemente insultata su Tik Tok, ha però reagito in modo esemplare.

Agli sgradevoli commenti e insulti sotto la pubblicazione di un suo video di ballo, ha risposto postando il video con il quale rappresenterà l’Italia ai Mondiali invernali di danza. Una rivincita che porta avanti assieme agli altri due ballerini della sua stessa scuola, Andrea Tomasoni e Stefano Brevi, entrambi bergamaschi e coppia di ballo da 12 anni. Anche se in misura diversa, anche loro sono stati bullizzati e anche loro hanno reagito continuando a ballare.

Gli atleti degli ‘Special Olympics’ di danza

“Giada, Andrea e Stefano – ha sottolineato Lara Magoni – sono un esempio straordinario per tutti: l’esempio concreto di andare oltre l’ostacolo. Loro hanno vinto e continuano a vincere, non solo nella danza ma anche contro i bulli. Giada, in particolare, è tornata a essere padrona della sua vita con grande tenacia e orgoglio. Tutti e tre, inoltre, sono convocati ai campionati del mondo, Special Olympics 2024”.

Giada Canino, in particolare, dopo le offese e le cattiverie è diventata testimonial contro il bullismo, ha già incontrato il ministro della Disabilità Alessandra Locatelli e da gran tifosa milanista è stata accolta a Milanello dove con tutta la squadra ha girato un video contro il bullismo.

‘Special Olimpics’ 2025

L’edizione invernale dei mondiali ‘Special Olympics’ si svolgeranno dall’8 al 16 marzo 2015 con gare in Italia e in Francia, coinvolgendo oltre 1.500 atleti con disabilità provenienti da oltre 100 Nazioni.