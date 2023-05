Stati generali, Fontana: Lombardia top player, pronto il piano di sviluppo

Lombardia, pronto il piano per lo sviluppo. Autonomia, sostenibilità, salute, Casa e housing sociale e Milano-Cortina 2026 sono i temi illustrati dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi agli Stati generali del Patto per lo Sviluppo per illustrare le linee guida del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS).

Ai lavori sono intervenuti, oltre al vicepresidente Marco Alparone e a una rappresentanza di assessori della Giunta regionale, esponenti istituzionali e delle parti sociali, tra cui Unioncamere, Confindustria, Confcooperative, Confcommercio, Cgil, Cisl, Uil, Forum Terzo settore, Confesercenti, Coldiretti e Anci.

“Condivisione è la parola d’ordine che ha caratterizzato questo incontro. E poi, dialogo e ascolto – ha evidenziato il governatore – per portare avanti l’azione di governo di Regione Lombardia per la XII Legislatura con i principi contenuti nel Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile”.

Autonomia

In merito all’Autonomia, il presidente Fontana, che in mattinata a Roma ha incontrato il ministro Roberto Calderoli, ha ricordato che affermarla significa “usare al meglio le risorse, assumersi la piena responsabilità di fronte ai cittadini delle proprie scelte”. “Ma Autonomia significa per noi – ha chiosato – immaginare un modello in cui gli enti locali sono protagonisti. Non in un’ottica di centralismo regionale ma dove tutti i Comuni e gli altri soggetti istituzionali hanno un ruolo fondamentale”.

Lombardia player internazionale

“La Lombardia ha le dimensioni di uno Stato europeo. Ed è sempre più un top player internazionale. La nostra programmazione ha un orizzonte temporale che va oltre il quinquennio. Vogliamo dunque una Lombardia più forte in Europa. E ulteriormente trainante per tutto il Paese. E in questa direzione va la missione dei giorni scorsi a Bruxelles”.

I pilastri del nuovo PRSS

“Abbiamo costruito il nuovo Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile – ha evidenziato il presidente – attraverso un costante confronto con gli attori sociali ed economici. Individuando 7 pilastri su cui convergono 112 obiettivi concreti”.

I 7 pilastri del PRSS sono i seguenti. Lombardia connessa, Lombardia al servizio dei cittadini, Lombardia terra di conoscenza, Lombardia terra di impresa e lavoro, Lombardia Green, Lombardia protagonista e Lombardia ente di Governo.

Capitolo sostenibilità. “In agricoltura, per l’ambiente, nell’automotive e in tutti gli altri settori, la sostenibilità deve essere anche economica per tutelare i livelli occupazionali e la competitività delle nostre imprese. Occorre efficientare i processi produttivi – ha concluso Fontana – senza inseguire un furore ideologico che non tiene conto della particolare conformazione della Lombardia e dell’area padana”.

