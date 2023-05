Teatro alla Scala, Caruso: con nuovo sito informazioni più accessibili

“Poter contare su uno strumento efficace e moderno, in grado di cogliere le esigenze degli appassionati e, più in generale, di tutti coloro che navigano in rete, è certamente un valore aggiunto davvero importante. Poter accedere a informazioni in maniera diretta e puntuale è in perfetta linea con la nostra idea di cultura: un processo che deve avvicinare i cittadini alle grandi istituzioni culturali, un adeguamento tecnologico che avvicini ancora di più i giovani alla fruizione dei servizi e rende più facile la fruizione dell’offerta”.

Così l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, interviene sulla presentazione del nuovo sito web del Teatro alla Scala.