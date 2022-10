Vaccinazioni anti-Covid, in Lombardia al via quinta dose per gli over 60

In Lombardia al via le prenotazioni per ricevere la quinta dose del vaccino anti Covid-19. I cittadini interessati sono quelli di età pari o superiore a 60 anni, che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo di vaccino anti Covid-19 (quarta dose) a mRNA monovalente.

La quinta dose può essere somministrata dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni (4 mesi) dalla seconda dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo, verificabile attraverso la data del test diagnostico positivo.

È possibile prenotare la somministrazione collegandosi al sito https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

Vicepresidente Moratti: oltre a quinta dose, la Lombardia raccomanda il vaccino antinfluenzale

“Il via libera alla quinta dose – afferma la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti – come richiesta al Ministero della Salute, permette di proteggere anziani ed ospiti delle Rsa con un vaccino aggiornato, ancora più efficace nel contrastare la malattia. Voglio inoltre ricordare – conclude – che per queste categorie di persone è altrettanto importante la vaccinazione antinfluenzale”.