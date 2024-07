Vicepresidente Alparone: Regione Lombardia investe in sanità digitale

Il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone è intervenuto al convegno organizzato da ‘Motore Sanità’ a Palazzo Pirelli.

“Oggi investire in sanità digitale – ha detto Alparone – vuol dire prima di tutto offrire sostenibilità sociale avvicinando sempre più i bisogni dei pazienti ad una risposta. Quello di cui hanno bisogno oggi i cittadini è la prossimità soprattutto in sanità e questo lo si può fare attraverso una medicina sempre più digitalizzata che riduce i divari territoriali e avvicina le persone alle risposte di eccellenza che la Lombardia normalmente è capace di dare. Fondamentale sarà inoltre accompagnare caregiver ed anziani nel processo di digitalizzazione anche attraverso azioni formative”.

Investendo tanto in sanità digitale in Lombardia anche in un’ottica di coesione territoriale

“Naturalmente – ha evidenziato il vicepresidente – c’è anche un tema di sostenibilità economica perché investire nei modelli organizzativi digitalizzati in sanità vuol dire riuscire a contenere ed ottimizzare la spesa in maniera significativa. Ne sono esempi la medicina predittiva e la prevenzione”.

“Stiamo investendo tanto come Lombardia – ha concluso Alparone – lo stiamo facendo anche in un’ottica di coesione territoriale. Quando parliamo di riduzione le liste d’attesa, parliamo di appropriatezza che significa tecnologie avanzate integrate nei modelli organizzativi capaci di generare valore attraverso l’innovazione”.