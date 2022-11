“L’Autonomia è una sfida. Una grande sfida per tutte le Regioni, anche per quelle più in difficoltà. Sono convinto che il lavoro del ministro Calderoli proseguirà e che alla fine tutte le Regioni viaggeranno più forte. Come Lombardia chiediamo di avere più competenze e di poter gestire le risorse economiche che lo Stato utilizza per determinate per attività. Una richiesta che nasce dalla convinzione di poter svolgere il nostro lavoro in modo efficiente, riuscendo anche a risparmiare”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all’evento ‘Lombardia2030’ nel corso della tavola rotonda sull’Autonomia che ha visto la partecipazione del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

‘Lombardia2030’, Calderoli: Autonomia differenziata sarà una spinta

“La Lombardia – ha dichiarato il ministro Calderoli – si chiede come può essere ancora più forte. La situazione attuale vede un Paese che viaggia a 4 o 5 velocità. Le lamentele delle Regioni più in difficoltà non nascono dall’autonomia ma dal centralismo, qualunque intervento nell’ambito dell’Autonomia differenziata consentirà a tutti di mettersi al livello delle Regioni che marciano in maniera più spedita”. Il ministro Calderoli ha auspicato anche il ritorno della Provincia come ente intermedio tra Regioni e Comuni: “La parte di programmazione spetta alle Regioni e la parte gestionale ai Comuni, che in moltissimi casi si trovano in difficoltà, io credo che sia necessario ricreare un soggetto Provincia, con un Presidente eletto al suo interno, come soggetto intermedio tra Regione e Comuni”.

