Tremezzina/Co. Attacco allevatore, Comazzi: non è un lupo, dna è di cane

Non è un lupo: l’allevatore di Tremezzina, in provincia di Como, lo scorso mese di maggio, è stato aggredito da cani. Lo ha stabilito l’esito delle analisi dei laboratori della Fondazione Edmund Mach di Trento che su incarico di Regione Lombardia effettua le analisi genetiche sui campioni biologici presumibilmente di lupo.

Tutto ciò avviene nell’ambito delle attività di monitoraggio della presenza e della distribuzione della specie sul territorio regionale. Dal risultato si evince che il dna è quello del cane. Lo fa sapere l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi.

Tremezzina, l’aggressione non è di un lupo

Le indagini della Polizia Provinciale di Como non hanno poi riscontrato, in quell’area, la presenza di carcasse di animali riconducibili alla presenza di lupi. Quello che invece è certo è la frequente presenza di cani randagi, fatto di cui diversi allevatori della zona si sono lamentati. Due cani liberi, da qualche tmpo, disturbavano infatti gli animali al pascolo.

La Regione Lombardia monitora la presenza del lupo già da anni. Il primo branco delle alpi lombarde si è formato nel 2015 proprio in Alto Lario. Da allora La presenza del lupo è rilevata ogni anno mediante monitoraggi sistematici e raccolta e verifica delle segnalazioni.

Progetto Life Wolfalps Eu

“Regione Lombardia – ha aggiunto Comazzi – è soprattutto impegnata anche nella prevenzione. Con il progetto Life Wolfalps EU sono infatti state create squadre di intervento a supporto degli allevatori. Tra i loro obiettivi quello di informarli sulle modalità più efficaci di prevenzione dei danni”.

Dal 2020 effettuati 116 interventi in campo a supporto delle aziende. Altri 78 per la verifica della funzionalità di dotazioni per la prevenzione. Contatti anche con 71 aziende agricole per fornire informazioni sulle opportunità di finanziamento per la prevenzione.

Dal 2016, inoltre, consegnati anche 90 kit di prevenzione.

Prevenzione e protezione

“Negli ultimi mesi – ha concluso l’assessore – anche in seguito alle richieste del territorio, in particolare dell’Alto Lario, abbiamo intensificato i contatti e i sopraluoghi. Il nostro obiettivo è infatti valitare le esigenze di protezione”.