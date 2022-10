La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, ha approvato il rifinanziamento, per i malati oncologici, della misura relativa alle azioni, come il contributo per l’acquisto di parrucche e protesi, per la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica.

Contributo parrucche della Lombardia per i malati oncologici

“Riteniamo di fondamentale importanza dare continuità, con convinzione, ad un’iniziativa che è un segnale di attenzione verso le persone che stanno lottando contro il cancro” hanno commentato il presidente della Regione, Attilio Fontana, e l’assessore Alessandra Locatelli. “Per loro, spesso, l’acquisto di una parrucca o di protesi tricologiche – hanno aggiunto – comporta un costo oneroso e non sostenibile”.

Ulteriore stanziamento

“Con un ulteriore stanziamento di 1,1 milioni di euro – ha annunciato l’assessore – l’istituzione regionale rinnova quindi e rafforza il suo impegno per sostenere le persone sottoposte a terapie oncologiche che possono causare alopecia. Lo fa attraverso un contributo per l’acquisto della parrucca, quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità di vita e l’inclusione sociale. La novità di quest’anno riguarda l’estensione del contributo anche per l‘acquisto di protesi tricologiche. Saranno, in particolare, destinate a persone sottoposte a terapie oncologiche, chemioterapiche e radioterapiche. Nonchè, inoltre, a cittadine affette da alopecia in conseguenza delle terapie”.

Il sostegno previsto

“La misura – ha spiegato l’assessore Locatelli – prevede quindi l’erogazione di un contributo massimo a persona di 250 euro per l’acquisto di una parrucca. E, in questa prima fase, anche un contributo fino a euro 400 a persona per le protesi tricologiche“.

Il coinvolgimento delle Ats e del Terzo settore

Per la realizzazione della misura sono coinvolte le Ats. La regia dell’iniziativa è infatti affidata a loro, e agli enti del Terzo settore. Insieme si occuperanno di fornire supporto e sostegno alle persone con patologie oncologiche.