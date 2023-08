Maltempo e danni agricoltura, Beduschi: segnalazioni entro il 21 agosto

Regione Lombardia ha fissato per il 21 agosto la scadenza per raccogliere le segnalazioni di danni in agricoltura a seguito del maltempo. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi.

“Abbiamo deciso – dichiara Alessandro Beduschi – di concedere alle organizzazioni agricole più tempo rispetto ai 20 giorni stabiliti dalla normativa. Tutto ciò per completare le procedure di ricognizione dei danni, particolarmente complesse. Non si è trattato infatti di un unico evento atmosferico bensì di fenomeni che si sono susseguiti in modo non uniforme e con notevole intensità su territori diversi”.

Maltempo e danni in agricoltura

Con una comunicazione inviata a Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri, l’Assessorato ha ribadito che le segnalazioni di danni devono pervenire alle sedi territoriali di Regione Lombardia. È possibile comunicarle anche alla Provincia di Sondrio. Completata questa prima fase sarà possibile disporre del quadro completo delle stime dei danni. Seguiranno le ispezioni e le perizie dei tecnici regionali nelle aziende colpite per procedere poi alla richiesta formale di stato di calamità al Governo.

Segnalazioni

“Uniformare questa scadenza – conclude l’assessore Beduschi – permetterà di poter contare su dati precisi per sostenere le nostre aziende, colpite in questa fase cruciale della stagione, in molti casi con danni irreversibili per le colture in campo”.