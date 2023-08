Maltempo. Mantova, Beduschi e Sertori: vicini a agricoltori, punto su danni

Gli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorse idriche) hanno avuto alcuni incontri istituzionali a Mantova per fare il punto sui danni del maltempo con il mondo del settore primario attraverso Coldiretti e Confagricoltura, i Consorzi di Bonifica del territorio e con i sindaci della provincia.

Proroga al 21 agosto per invio perizie su danni

“Con i vertici delle associazioni agricole – commenta l’assessore Beduschi – abbiamo affrontato i temi di stretta attualità, come la fase di raccolta delle segnalazioni dei danni dopo le ondate di maltempo. Senza dimenticare anche la programmazione che ci vedrà impegnati nei prossimi anni. In questi giorni siamo concentrati ad affrontare l’emergenza, che è tale da averci indotto a prorogare al 21 agosto la scadenza per l’invio delle perizie. Allo stesso tempo è fondamentale l’interlocuzione con il governo, per fornire ristori alle molte aziende agricole non coperte da assicurazione”.

Fauna selvatica, entro l’anno piano gestione nutrie

Oltre al tema maltempo, a Mantova Beduschi e Sertori hanno affrontato anche l’argomento del contenimento della fauna selvatica. “Entro fine anno – annuncia Beduschi- presenteremo il nuovo piano regionale per la gestione delle nutrie. Un fenomeno diventato più che problematico. fino a costituire un pericolo per la tenuta idrogeologica del territorio. La nuova programmazione deve essere all’insegna della semplificazione delle procedure, come è giusto che sia quando si affronta un’emergenza”.

“Ai rappresentanti dei consorzi di bonifica – dichiara l’assessore Sertori – ho portato il plauso della regione, che riconosce l’eccezionale lavoro fatto sul territorio mantovano con il doppio ruolo dell’irrigazione e della bonifica in un contesto sempre più difficile dal punto di vista climatico. Un sistema complesso e delicato che ha bisogno anche di semplificazione. Per questo, possiamo considerare come un obiettivo di mandato realizzare un unico consorzio”.

Sertori: bene tavolo siccità, mediato interessi contrapposti

Sul tavolo anche il tema della gestione della risorsa idrica. “Quando l’acqua scarseggia – prosegue Massimo Sertori- è fisiologico che gli interessi si sovrappongono e possano confliggere. Per una corretta gestione dell’acqua è fondamentale che pianura e montagna si parlino. Ed è proprio ciò che abbiamo fatto con il tavolo regionale che mette a confronto tutti i portatori di interesse”. La giornata in terra mantovana si è conclusa presso il municipio di Borgo Virgilio, dove i due assessori hanno incontrato oltre 40 sindaci della provincia virgiliana.