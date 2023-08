Agricoltura, Beduschi: 3 milioni di euro ad aziende che riducono emissioni

Regione Lombardia finanzia con 3 milioni di euro 35 aziende agricole che riducono le emissioni. Il finanziamento rientra nell’ambito dell’Operazione 4.4.03 ‘Investimenti non produttivi finalizzati alla riduzione di ammoniaca in atmosfera’ del Programma di Sviluppo Rurale. Lo comunica l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

I finanziamenti

“Con questo provvedimento – dichiara Beduschi- scorre e si completa la graduatoria dell’operazione, con la quale finanziamo tutte le domande ammesse. In totale, Regione ha quindi sostenuto con oltre 21 milioni di euro 162 aziende agricole che hanno presentato progetti per acquistare attrezzature per gestire al meglio le emissioni dai reflui zootecnici, in particolare coperture per lo stoccaggio”.

Copertura vasche

Con questa operazione, saranno attivate dalle aziende coperture di vasche per una superficie totale di quasi 260.00 mq, cui si aggiungono 53.000 metri cubi tramite strutture di stoccaggio non fisse.

Zootecnia sempre più sostenibile

“Interventi che – precisa l’assessore Beduschi – confermano quanto la zootecnia della nostra regione sia sempre più attiva in tema di innovazione e sostenibilità ambientale e che, anche guardando alla situazione europea, le aziende lombarde non abbiano niente da invidiare nell’impegno verso un’agricoltura sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Entro ottobre, poi, apriremo un nuovo bando che metterà a disposizione un milione di per finanziare acquisti di macchine, attrezzature, coperture e impianti di trattamento”.

Lombardia prima regione per produzione biogas

La Lombardia è inoltre è la prima regione italiana per produzione di biogas, con oltre 500 impianti sui 2.000 circa presenti in tutta Italia. Quelli ‘agricoli’ sono oltre 450: un terzo di tutti gli impianti di produzione di biogas derivante da attività agricole presenti nel Paese.

I 451 impianti lombardi hanno una potenza installata di 330 MW elettrici. Tra le province, il primato spetta a Cremona con 154 impianti; seguono Brescia con 86, Mantova e Lodi con 59, Pavia (44), Bergamo (30), Milano (16) e Sondrio (3). Negli ultimi 15 anni, il fatturato complessivo degli impianti di produzione di biogas ‘agricolo’ in Lombardia è stimabile attorno a 11 miliardi di euro. “Numeri che – conclude l’assessore Beduschi – dimostrano come in Lombardia le aziende agricole sappiano dare concretezza al termine sostenibilità, che non può essere solo ambientale ma anche economica”.

Fondi erogati per province

Di seguito il dettaglio dei fondi erogati mediante lo scorrimento della graduatoria:

Bergamo: 3 aziende, 388.000 euro.

Brescia: 6 aziende, 484.000 euro.

Cremona: 5 aziende, 316.400 euro.

Lodi: 7 aziende, 605.000 euro.

Mantova: 6 aziende, 650.000 euro.

Milano: 4 aziende, 245.300 euro.

Pavia: 4 aziende, 255.300 euro.