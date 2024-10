‘Missione Lombardia’, il piano regionale delle politiche per la casa, sta muovendo in provincia di Varese investimenti per 113,5 milioni di euro tra interventi per la rigenerazione urbana (69 milioni), la cura del patrimonio (40 milioni), il welfare abitativo (4,3 milioni) e la velocizzazione delle assegnazioni. Numeri emersi durante la prima tappa del tour istituzionale voluto dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, per verificare lo stato di avanzamento delle opere sui singoli territori e fare il punto sulle prospettive future, anche attraverso il dialogo con gli stakeholder.

Impegno a tutto campo

“In provincia di Varese – ha affermato l’assessore Franco – stiamo lavorando, insieme a tutti gli attori del territorio, per imprimere un cambio di passo nella gestione delle politiche abitative. ‘Missione Lombardia’ significa mettere a disposizione importanti risorse ma anche seguire passo dopo passo gli interventi e sostenere tutti i progetti del Sistema Lombardia per l’accesso ai finanziamenti statali ed europei. Un impegno a tutto campo che abbraccia diversi aspetti, con l’obiettivo di determinare miglioramenti tangibili sia a favore degli inquilini sia a favore dei quartieri e della comunità”.

Riqualificazione e rigenerazione

Aler ha concluso 9 interventi di efficientamento energetico che hanno riguardato 29 fabbricati e 546 alloggi tra Varese Sangallo e Busto Arsizio per un totale di 28,7 milioni di euro. Altre opere di riqualificazione sismica ed efficientamento energetico, finanziate col fondo complementare al PNRR, stanno riguardando 98 abitazioni nei quartieri Montello e Sangallo a Varese e 40 abitazioni a Busto Arsizio. Sempre per quanto riguarda il quartiere Montello a Varese, Aler sta effettuando un intervento di ‘riqualificazione” da 7,5 milioni di euro.

Con gli interventi nei quartieri Montello e Sangallo si otterranno 65 alloggi, mediante il frazionamento di alloggi troppo grandi per le attuali esigenze: l’ultimazione dei lavori è prevista entro marzo 2026.

Assegnazioni più veloci

Capitolo assegnazioni: Aler in provincia di Varese ha assegnato 180 alloggi tra il 2023 (85) e il 2024 (95, dato aggiornato a fine agosto), segnando dunque nell’anno in corso un incremento del 70% delle assegnazioni rispetto allo stesso periodo del 2023. “Velocizzare le procedure – ha affermato Franco – è un obiettivo della ‘Missione Lombardia’ che stiamo perseguendo con convinzione, e i risultati iniziano a vedersi. Efficientare il sistema delle assegnazioni vuol dire, nel concreto, stare dalla parte di chi rispetta le regole”.

Recupero alloggi sfitti

Un miglioramento della situazione che si riflette anche nel dato sugli alloggi sfitti Aler: nell’ultimo anno in provincia di Varese sono diminuiti del 15,8%. A fine 2023 Aler aveva già recuperato 206 alloggi sfitti e ammodernato 7 ascensori: altri lavori per il recupero e la ristrutturazione delle abitazioni saranno avviati a seguito della nuova gara pubblicata lo scorso luglio. A questo si aggiungono gli interventi da 160.000 euro a Varese e Busto Arsizio per la rimozione dell’amianto.

Contributi per affitto e utenze

Per quanto riguarda il cosiddetto ‘welfare abitativo’, sono attive due iniziative finanziate da Regione Lombardia: il ‘contributo di solidarietà’ per le famiglie che non riescono a pagare canone e utenze (1,5 milioni di euro per il 2024) e la misura ‘perlaffitto’ che consente agli Ambiti e ai Comuni di utilizzare risorse regionali (120.00 euro ancora disponibili nel 2024) per i cittadini con ISEE inferiore a 26.000 euro che non riescono a pagare l’affitto sul libero mercato.

Pronto intervento per la manutenzione

Grande attenzione è rivolta anche al ‘Pronto intervento’: Aler in provincia di Varese ha effettuato nel 2024, in risposta alle segnalazioni ricevute, 1.016 opere di manutenzione per 2,2 milioni di spesa. “Anche su questo punto – ha sottolineato Franco – ho dato precise indicazioni alle Aler: l’apertura al dialogo e l’efficienza nelle manutenzioni sono di estrema importanza per la qualità della vita di cittadini”.

Aler Varese, inoltre, sta predisponendo un nuovo bando per l’assegnazione di spazi sfitti da destinare ad attività commerciali nei quartieri ERP, in modo da rivitalizzare il territorio e favorire l’imprenditorialità giovanile.

Housing sociale

‘Missione Lombardia’ si concentra anche sull’housing sociale. I programmi di Aler Varese prevedono 22 alloggi destinati ai nuclei familiari con ISEE 10-16.000, appartenenti alla platea dei Servizi Abitativi Pubblici, ma che più difficilmente riescono ad accedere alle assegnazioni attraverso i bandi. A questo si aggiungono 13 abitazioni per gli studenti degli Istituti Tecnici Superiori, 8 alloggi per destinati alle Forze dell’Ordine e 4 appartamenti riservati alle donne vittime di violenza.

Aler sta inoltre lavorando a un ulteriore programma con 20 alloggi a Varese da destinare in locazione per 24 anni a famiglie, con ISEE 14-40.000, escluse dall’assegnazione dei Servizi Abitativi Pubblici ma non in grado di accedere al libero mercato. “Oltre a dare un alloggio agli indigenti – ha evidenziato Franco – cerchiamo anche di aiutare chi ha un reddito medio-basso e non riesce da un lato a entrare nelle graduatorie e dall’altro a trovare una soluzione sul mercato privato. Pensiamo poi ai bisogni abitativi degli studenti, dei lavoratori dei servizi essenziali e delle Forze dell’Ordine, per concretizzare il concetto di ‘mix abitativo’ che può migliorare la vivibilità dei quartieri”.

Inoltre, i Comuni della provincia di Varese sono beneficiari di 44,5 milioni di euro, derivanti dal fondo complementare del PNRR, per i seguenti interventi in corso di realizzazione:

Busto Arsizio: 15 milioni di euro per 44 alloggi in housing sociale e riqualificazione di spazi pubblici (auditorium, parcheggio).

Varese: 14,9 milioni di euro per uno studentato universitario da 42 alloggi e una pista ciclabile verso il quartiere Belforte.

Varese: 14,6 milioni di euro per il recupero di 38 alloggi da destinare ad housing sociale nel comparto storico di Baragiola.

Rilevante, per quanto riguarda Varese, anche il Programma integrato di intervento per il quartiere di Biumo Inferiore da 17 milioni di euro con fine lavori previsti per la primavera 2026.