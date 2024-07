Mantova premiato in Regione, Vincenzo Talluto: un progetto sostenibile

“Tutto parte sicuramente dall’idea del nostro direttore sportivo Christian Botturi che ha pensato questo progetto tecnico del Mantova in modo tale da essere il più sostenibile possibile. Quindi con lo scouting pensato in funzione del progetto tecnico e valorizzato con l’inserimento di giocatori del territorio”. Lo ha detto in un’intervista a Lombardia Notizie online il responsabile dell’area scouting del Mantova, Vincenzo Talluto, nell’ambito della premiazione che si è svolta in Consiglio regionale, con il riconoscimento attribuito alle squadre professionistiche lombarde che si sono distinte nella stagione calcistica appena conclusasi.

Mantova, progetto sostenibile e scouting

A proposito della promozione in serie B dei virgiliani, il dirigente del Mantova ha rimarcato che “lo scouting è il nostro fiore all’occhiello ed è quello su cui lavoriamo da due anni e che ci ha permesso di creare sicuramente un’appartenenza diversa e di ottenere un risultato inaspettato e straordinario”.