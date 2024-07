A Mantova la festa della Sbrisolona dal 18 al 20 ottobre dolci protagonisti

É stata presentata a Palazzo Lombardia a Milano, la terza edizione della festa della Sbrisolona in programma a Mantova dal 18 al 20 ottobre.

L’evento celebra uno tra i dolci più noti della pasticceria mantovana.

Alla conferenza stampa di presentazione, sono intervenuti: l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Regione Lombardia Barbara Mazzali, in video collegamento; Giovanni Buvoli, vicesindaco del Comune di Mantova; Angelica Isabella Sargenti, Confcommercio Mantova e Stefano Pelliciardi, Amministratore SGP Grandi Eventi, organizzatore della manifestazione.

Assessore Mazzali: a Mantova cultura e sapori

“Non solo arte, musei, storia e tradizioni, Mantova attrae turisti anche per le sue specialità gastronomiche e dolciarie – spiega Mazzali -. Per il terzo anno ‘Sbrisolona&Co.’, il Festival dedicato alla tipica torta mantovana e ai dolci tradizionali italiani, offrirà un weekend di degustazioni e spettacoli in piazza delle Erbe, nel cuore del centro storico”. “Qui – prosegue l’assessore – le principali attrazioni cittadine – Palazzo della Ragione, la Torre dell’Orologio e la Rotonda di San Lorenzo- faranno da preziosa cornice all’iniziativa. Ovviamente con le ‘porte aperte’ a chiunque volesse conciliare ‘cultura e sapori’”. “Regione Lombardia – conclude Mazzali – ha sostenuto convintamente Sbrisolona&Co., perché eventi come questo sono straordinari volani di attrattività turistica, ma rappresentano anche presidi culturali di ‘saperi’ della nostra tavola e storia della comunità locale”.

Vice sindaco Mantova : patrimonio artistico e buona cucina

“La nostra città – afferma Giovanni Buvoli, vicesindaco del Comune di Mantova – è attrattiva certamente per il suo importantissimo patrimonio artistico culturale e naturalistico, ma in questi anni abbiamo promosso anche la nostra buona cucina”.

“La cucina mantovana – prosegue – ha origini rinascimentali e oltre al buon cibo e al buon vino abbiamo un’importante tradizione dolciaria con una ampia gamma di prodotti di pasticceria come accade in tutti i territori dove ci sono state delle corti, nel nostro caso quella dei Gonzaga. Tra questi prodotti il più rappresentativo è la sbrisolona”.

Calendario ricco di eventi a Mantova per la terza edizione della festa della Sbrisolona

A Mantova la terza edizione della festa della Sbrisolona animerà il centro cittadino con eventi e momenti di grande impatto che coinvolgeranno i visitatori. Tra le varie proposte, i cortei storici, i menù dedicati nei ristoranti e negli alberghi dove verranno proposte pietanze tipiche della tradizione mantovana; ‘Sweet drinks cocktail’ nei locali, con speciali bevande abbinate alla Sbrisolona; showcooking e sfide culinarie tra professionisti della ristorazione, che rivisiteranno il dolce protagonista della rassegna in chiave moderna; premiazione di pasticceri e imprenditori del terziario che si sono distinti nella loro attività; vetrine dei negozi a tema.

Tre giorni all’insegna di dolcezza, gusto e tradizione

“Un evento gastronomico culturale ideato e apprezzato dal pubblico per le sue molteplici proposte, dai grandi eventi all’area commerciale ma anche spettacoli di animazione e intrattenimento e tantissimi showcooking e degustazioni guidate per celebrare la sbrisolona, il dolce iconico del territorio mantovano” spiega Stefano Pelliciardi, Amministratore SGP Grandi Eventi, organizzatore della terza edizione della festa della Sbrisolona a Mantova. “L’obiettivo – chiarisce – è far emergere Mantova come capitale dei dolci e della pasticceria italiana. Dalla torta Elvezia alla torta delle Rose, dalla torta di San Biagio alla torta di Tagliatelle senza dimenticare l’Anello di Monaco, fino ad arrivare appunto alla sbrisolona, il dolce sicuramente più apprezzato, ammirato e conosciuto in tutta Italia e non solo”.

A Mantova la terza edizione della festa della Sbrisolona propone tre giorni all’insegna di dolcezza, gusto, storia e tradizione per celebrare il dolce tipico mantovano attraverso showcooking, premiazioni, degustazioni guidate.

L’evento è promosso da Confcommercio Mantova, realizzato con il contributo di Regione Lombardia, con il patrocinio del Comune di Mantova e della Camera di Commercio di Mantova, e organizzato da SGP Grandi Eventi.