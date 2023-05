Manzoni, Fontana: celebriamo i valori di essere lombardi e italiani

“Il 22 maggio, ci sia consentito, si celebra l’essere lombardi e italiani. Perché, nessuno meglio di ‘Don Lisander’, come direbbe il cittadino milanese, seppe ascrivere a valore universale l’operosità, l’umiltà e la solidarietà della nostra gente. Quel mondo di valori che dalla dimensione del ‘piccolo’ e del ‘particolare’ contribuisce alla grandezza e alla totalità del disegno umano e divino”. Così il presidente Attilio Fontana in visita alla casa museo di Alessandro Manzoni, insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Milano per le celebrazioni del 150° anniversario della morte del grande scrittore.

Approccio ancora attuale

“Un approccio ancora così attuale e che perseguiamo con profonda convinzione – ha proseguito il presidente -. Una visione a mosaico in cui ogni singolo tassello, ogni comunità, ogni territorio è a sé stante e – al contempo – parte di un tutto. In cui ogni apporto è da valorizzare affinché sia esempio e modello di una crescita più grande, autentica e duratura”.

Manzoni, Fontana: racconta ai lombardi la storia di oppressi e oppressori

“Quanta attualità, signor Presidente – ha aggiunto Fontana – in un grande ricercatore e linguista, che seppe condurre a unità, senza prevaricare, seppe raccontare la storia di oppressi e oppressori, l’invasione franca del Regno dei Longobardi e la dominazione spagnola nel segno di quell’umanità perduta nei conflitti e nelle guerre, di un ‘volgo disperso che nome non ha’”.

“Grazie, dunque, – ha concluso il governatore – per esser testimone di questa esperienza di sapere e conoscenza, di cultura, spiritualità e amore per la Lombardia. Nel segno dell’eredità manzoniana, eredità letteraria, umana, sociale e politica”.