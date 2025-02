Milano Fashion Week, (MFW), vetrina per promuovere nuovi talenti e inclusività. Esplorare le sfide e le opportunità legate alla rappresentazione dei talenti Bipoc (Black, indigenous, and people of color) nell’industria creativa italiana è stato questo il fulcro dell’evento ‘Communities at Wor’, organizzato da Afro Fashion Association in collaborazione con Vogue Italia. Al’ The Wilde Club Milano’, nell’ambito del palinsesto della Milano Fashion Week Donna, ha partecipato l’assessore regionale e Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali.

MFW,vetrina di talenti e inclusività

“L’industria della moda – ha dichiarato Mazzali – ha sempre tratto ispirazione dalla diversità culturale. Milano, come capitale internazionale della moda, è il luogo ideale per celebrare questa ricchezza. Durante la Milano Fashion Week professionisti da tutto il mondo si riuniscono nel nostro capoluogo lombardo, creando un fertile terreno per lo scambio di idee e influenze. La diversità – ha poi fatto notare l’assessore – non solo arricchisce la creatività, ma apre anche nuovi orizzonti artistici, stimolando l’innovazione e il progresso nel settore”.

Industria più equa e rappresentativa

Mazzali ha quindi espresso: “profonda gratitudine a Michelle Francine Ngonmo, Ceo di Afro Fashion Association, per il suo impegno nel promuovere l’inclusione e la valorizzazione dei talenti Bipoc nel panorama creativo italiano- La sua dedizione è fondamentale per costruire un’industria più equa e rappresentativa”.

Il sostegno di Vogue

“Un ringraziamento speciale va anche ad Anna Wintour e a tutto il team di Vogue Italia – ha ricordato ancora Mazzali – per il loro sostegno e la loro collaborazione in iniziative come questa”.

“La loro influenza e il loro impegno – ha aggiunto – sono essenziali per dare visibilità internazionale ai nuovi creativi, offrendo loro piattaforme prestigiose durante eventi di risonanza mondiale come la Milano Fashion Week”.

Il futuro del Made in Italy

“Come assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia – ha sottolineato Mazzali – sono fermamente convinta che sostenere e promuovere le nuove generazioni di creativi sia essenziale per il futuro della nostra industria. Iniziative come ‘Communities at work’ – ha continuato – non solo valorizzano i talenti emergenti, ma contribuiscono anche a rendere Milano e la Lombardia centri sempre più inclusivi e innovativi nel panorama mondiale della moda. Continueremo a lavorare con determinazione per creare opportunità e spazi che permettano a tutti i creativi di esprimere il proprio potenziale. Arricchiremo anche così il tessuto culturale e artistico della nostra regione”.