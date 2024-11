A Milano arrivano nuovi 600 agenti delle Forze dell’ordine. “Un’ottima notizia. Soprattutto per chi, come il sottoscritto, ha grande rispetto per le Forze dell’ordine e considera gli agenti un baluardo per garantire la legalità. Un po’ meno per gli ‘allergici’ alle Divise, per quella sinistra che, nella migliore delle ipotesi, non sopporta la presenza di poliziotti o carabinieri, anche in un’ottica di sicurezza percepita. L’arrivo a Milano di 600 agenti va nella direzione che abbiamo sempre auspicato perché solo i delinquenti temono la loro presenza”.

A Milano nuovi 600 agenti delle Forze dell’ordine

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, “ringraziando sentitamente il ministro Matteo Piantedosi”, commenta la notizia dell’arrivo nel capoluogo lombardo di 315 operatori della Polizia di Stato, 190 dell’Arma dei Carabinieri e 96 della Guardia di finanza.