Regione Lombardia investe risorse per riqualificare due edifici popolari a Melzo e Corbetta (MI) per un totale di 96 alloggi. Si tratta di un contributo straordinario di 424.850 euro messo a disposizione di Aler Milano attraverso una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Le opere finanziate

Il provvedimento riguarda due complessi di edilizia residenziale pubblica: 48 appartamenti a Melzo in viale Europa 34 e 48 appartamenti a Corbetta in via Europa 62-64-66, finanziando le opere di manutenzione straordinaria, in particolare gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento degli impianti tecnologici. I lavori saranno ultimati nel corso del 2024.

Assessore Franco: intervento a sostegno del territorio

“Siamo prontamente intervenuti a sostegno del territorio milanese – ha evidenziato l’assessore Franco – rispondendo alla necessità di effettuare gli interventi a Melzo e Corbetta. La riqualificazione edilizia è centrale nell’azione di Regione e con la ‘Missione Lombardia’, il piano di rilancio delle politiche per la casa, abbiamo voluto implementare le risorse dedicate alla cura del patrimonio”.

L’impegno di Regione per la riqualificazione delle case Aler

“Ho dato indicazioni alle Aler, non solo nel Milanese ma in tutta la Lombardia, di procedere con tempestività ed efficienza nella realizzazione delle opere di manutenzione e rigenerazione. Regione c’è e continua a lavorare con grande concretezza per contribuire a migliorare la qualità della vita nei singoli territori. Anche nel caso di Melzo e Corbetta, come da prassi per la ‘Missione Lombardia’, monitoreremo l’andamento del cantiere affinché tutto si svolga in maniera adeguata e nei tempi previsti”.