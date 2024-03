8 marzo, a Milano Polizia di Stato in campo contro la violenza sulle donne

L’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa ha partecipato, all’iniziativa organizzata dalla Polizia di Stato in piazza Tre Torri, nel quartiere City Life, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna, alla presenza del questore di Milano, Giuseppe Petronzi e del vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato, Sandro Sisler.

Gli agenti della Divisione Anticrimine della Squadra Mobile e dell’Ufficio Sanitario della Questura, in piazza con il camper della Polizia di Stato, hanno distribuito l’opuscolo ‘Questo non è Amore’, predisposto dalla Direzione Centrale Anticrimine, per la diffusione di informazioni sul contrasto alla violenza e sulle misure di tutela delle vittime. Presenti all’iniziativa anche una psicologa della Polizia e le operatrici del centro antiviolenza della Clinica Mangiagalli.

Assessore La Russa: informare per sensibilizzare

“Un’iniziativa importante – ha affermato l’assessore La Russa – per sensibilizzare sul tema della violenza fisica e psicologica sulle donne e per fornire loro le informazioni utili sulle associazioni e sui centri ai quali rivolgersi in caso di necessità. Queste campagne vanno diffuse soprattutto tra le giovani generazioni, affinché i ragazzi e le ragazze capiscano fin da subito quali sono i limiti di una relazione affettiva sana, in modo da prevenire comportamenti pericolosi come, ad esempio, lo stalking”.

“Rivolgo alle donne i miei auguri in occasione di questa giornata – ha concluso – con l’auspicio che la società tutta sia sempre più capace di rispettarle, sostenerle e riconoscerne il valore”.