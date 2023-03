Milano. Area C, Lucente: collaboriamo per favorire mobilità sostenibile

“Periodicamente a Milano si torna a parlare di un probabile aumento del ticket per l’Area C, con nuovi provvedimenti che potrebbero riguardare anche l’Area B. Ci auguriamo siano solo voci di corridoio infondate. Il sindaco Giuseppe Sala ribadisca, come già fatto nei mesi scorsi, che non ci sarà alcun aumento. In questo periodo particolarmente complicato con le difficoltà economiche che attanagliano gli italiani, riteniamo che non sia la politica del rincaro la strategia da seguire”.

Così Franco Lucente, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, interviene nel dibattito che coinvolge il Comune di Milano.

Milano Area C, Lucente: collaboriamo per soluzioni condivise

“Regione Lombardia – ha proseguito l’assessore Lucente – più volte, ha dato dimostrazione di voler collaborare per individuare soluzioni condivise in tema di mobilità sostenibile. Attuare politiche alternative in ambito viabilistico – ha concluso – non significa però gravare unicamente sulle tasche dei pendolari, che quotidianamente raggiungono Milano per lavorare”.